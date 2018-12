Koncert jest częścią europejskiej trasy koncertowej, w skład której wchodzi aż 10 miast. Grupa The Neighbourhood tworzy muzykę w klimacie alternatywnego rocka i pop rocka. W muzycznym świecie zespół zasłynął kilka lat temu - w 2012 roku, po tym jak ukazał się ich pierwszy singiel pt. „Sweater Weather”. Krążek ten osiągnął w USA status podwójnej platyny. Do tej pory muzycy wydali trzy albumu studyjne. Pokryty złotem - „I Love You”, drugi - również bardzo wysoko notowany „Wiped Out!”oraz trzeci album zatytułowany po prostu „The Neighbourhood”, który miał swoją premierę zaledwie kilka miesięcy temu - 9 marca 2018 roku. Utwory, które znalazły się na ostatnim albumie to m.in.: „Flowers”, „Scary Love”, „Nervous”, „Void”, „Softcore”, „Blue”, „Too Serious” oraz „Stuck With Me”. Artyści na swoim koncie mają również kilka wydawnictw EP. W 2012 roku w sprzedaży ukazały się dwa minialbumy formacji, tj. „I’m Sorry” oraz „Thank You”. Rok później grupa wydała kolejne EP zatytułowane „The Love Collection”. W 2017 roku odbyła się premiera minialbumu zatytułowanego „Hard”. The Neighbourhood tworzą: wokalista Jesse James Rutherford, perkusista Brandon Fried, dwóch znakomitych gitarzystów, Zachary Abels i Jeremy Freedman, oraz basista Michael Margott.