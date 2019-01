Tym razem panowie sięgają do muzycznego tygla lat 80., inspirując się muzyką disco, ale też rockiem - zarówno klasyczną Americaną, jak i krautrockiem. Znajdziemy tu utrzymane w klimacie dla lat 80. bity, mocne rockowe solo i syntezatorowe dźwięki, które w rękach znakomitych muzyków zespołu TWORZYWO oczarowują swoim niezwykłym klimatem retro. Ta interpretacja dźwięków lat 80. zabiera nas w piękną sentymentalną podróż – to „muzyka drogi“. Z jednej strony daje wytchnienie, z drugiej zmusza do wyostrzenia zmysłów. Nastawienia swojego własnego „radaru”. Melancholijna, ale i ironiczna. Opowiada historie miłosną w trudnych, rozpolitykowanych i niepewnych czasach. Autorem tekstów jest jak zwykle Bartek „Fisz” Waglewski. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada niezmiennie Piotr „Emade” Waglewski.

Pierwszym singlem promującym album jest utwór "Dwa Ognie". Za reżyserię klipu do singla odpowiada Mike Olbinski, a za animacje Marta Kacprzak.

Fisz Emade Tworzywo ruszają także od marca ruszają z trasą promującą nowy krążek:

14.03.2019 Lublin CENTRUM SPOTKANIA KULTUR

15.03.2019 Radom KLUB G2

16.03.2019 Opole SALA KAMERALNA NCPP

17.03.2019 Łódź WYTWÓRNIA

23.03.2019 Rzeszów LUKR

24.03.2019 Katowice KRÓLESTWO

29.03.2019 Toruń OD NOWA

30.03.2019 Szczecin SZCZECIŃSKI LOFT KULTURY

07.04.2019 Kraków FORTY KLEPARZ

14.04.2019 Warszawa PALLADIUM