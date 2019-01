Orange Warsaw Festival wraca w 2019 roku w dniach 31.05-1.06. Pierwszymi gwiazdami są: Cardi B, Solange, Troye Sivan i Marshmello.

CARDI B

„Jestem konkurencją dla samej siebie”, rapuje Cardi B w kawałku „Best Life”. Trudno się z nią nie zgodzić. Ubiegły rok w kobiecym hip-hopie należał niemal w całości do tej szalonej dziewczyny z Bronxu, która zawładnęła światową publicznością, zarówno swoją twórczością, jak i charakterem. Jej debiutancka płyta „Invasion of Privacy” natychmiast wskoczyła na szczyt sprzedaży w USA, magazyn Pitchfork umieścił album w sekcji Best New Music, a amerykańskie media z miejsca okrzyknęły ją „jednym z najmocniejszych debiutów XXI wieku”. Do tego należy dodać miliardy wyświetleń w serwisie YouTube, 5 nominacji do tegorocznych nagród Grammy, statuetki na galach Billboard Music Awards oraz BET Awards – lista jest długa, a będzie się tylko powiększać.

SOLANGE

Zadebiutowała w 2002 roku, a od ponad dekady jej imię nie schodzi z ust wielbicieli R’n’B. Albumem „Sol-Angel and the Hadley St. Dreams”, Solange zwróciła uwagę krytyków i publiczności na jej ambitne podejście do muzyki – świadomie uciekała od prostych rozwiązań, mieszając jazz, funk, elektronikę i R’n’B. W 2016 roku podniosła poprzeczkę jeszcze wyżej, a album „A Seat At The Table” zadebiutował na szczycie zestawienia Billboard Top 200 i dał jej pierwszą nagrodę Grammy w karierze. Jednak nie tylko muzyka przyczyniła się do obecnego statusu Solange. Artystka od lat wykorzystuje swoją popularność i talent, także w innych dziedzinach sztuki, do promowania politycznych i społecznych wartości, w które głęboko wierzy. Wielokrotnie podnosiła tematy sprawiedliwości i równouprawnienia, co spotkało się z emocjonalnym odbiorem wśród środowisk, które w życiu codziennym czują się zapomniane lub wręcz uciszane.



MARSHMELLO



Zamaskowany bohater danceflooru przybywa na Orange Warsaw Festival 2019. O Marshmello zrobiło się głośno w 2015 roku, za sprawą remiksów między innymi dla Jack Ü (wspólny projekt Skrillexa i Diplo) oraz Zedda. W 2016 roku ukazał się jego debiutancki album „Joytime” , który potwierdził, że mamy do czynienia z nową gwiazdą muzyki elektronicznej. Niedługo później wydany został singiel „Alone”, który do dziś w serwisie YouTube odtworzono ponad miliard razy. Z każdym kolejnym dniem grono jego wielbicieli, znanych jako Mellogang, zaczęło się szybko rozrastać. Fani pokochali zarówno jego muzykę, jak i wizerunek – twarz schowana za maską serdecznie uśmiechniętej pianki. „Po prostu chcę robić dobrą muzykę. Do tego nie jest potrzebna moja tożsamość”, powiedział Marshmello tłumacząc decyzję o zakryciu twarzy. Popularność jego kawałków pokazuje, że miał rację. W kolejce do współpracy szybko ustawiło się wielu artystów – między innymi Lil Peep, Anne Marie, Selena Gomez, Khalid, Logic czy Bastille. W 2018 roku wydał album „Joytime II”, a latem tego roku zapowiada trzecią część serii albumów.

TROYE SIVAN



Jeden z najbardziej interesujących młodych artystów popowych. Śpiewać zaczął już w dzieciństwie, a jako nastolatek został zauważony przez producentów muzycznych oraz filmowych. W wieku 20 lat, jeszcze zanim wydał debiutancki album „Blue Neighbourhood”, Troye Sivan miał już na koncie rolę młodego Logana w filmie „X-Men Geneza: Wolverine”, jego muzyka trafiła do Top 5 listy Billboard 200, a magazyn „Time” umieścił go wśród 25 najbardziej wpływowych nastolatków na świecie. Drugi album „Bloom”, na którym gościnnie pojawiła się między innymi Ariana Grande, tylko wzmocnił jego pewność siebie. „Miał odzwierciedlać moment, w którym znalazłem się w życiu. Chciałem w nim zakomunikować swoje emocje: miłość, radość i samoakceptację”, mówił Troye Sivan. Tak jak w całej jego twórczości, w słowach tych jest dużo szczerości. Już w wieku 14 lat oznajmił rodzicom, że jest gejem. Wyznanie to spotkało się z pełną akceptacją najbliższych mu osób. Cztery lata później postanowił uczynić to publicznie, na swoim popularnym kanale w serwisie YouTube. Od tamtej pory pokazuje, że miłość nie zna płci, a tym bardziej uprzedzeń.