"25" będzie dostępny w różnych formatach: jako 6LP deluxe box set (w jego skład wejdą 43 utwory, w tym 8 nowych wcześniej nieopublikowanych; 10” EP; 7” singiel oraz kompozycje, które powstały w kolaboracji z innymi artystami, między innymi Band of Skulls czy Stevem Masonem. Do box setu dołączona będzie książka z aktualnymi i starymi wywiadami z członkami zespołu oraz zdjęcia pochodzące z prywatnych kolekcji kolektywu); 4CD box set (standardowe płyty CD wraz z kodem do ściągnięcia elektronicznych wersji utworów).

Archive ma na koncie 12 studyjnych albumów oraz udział w najbardziej prestiżowych festiwalach na całym świecie. To jedyna grupa w Wielkiej Brytanii, która odniosła większy sukces na kontynencie niż w swoim rodzimym kraju.

„Nadszedł idealny moment, aby złapać oddech, podsumować nasze dokonania i zobaczyć jak daleko zaszliśmy w tej naszej podróży. Jestem bardzo dumny z naszej pracy jako kolektywu. Nadarzyła się okazja do współpracy z nowymi muzykami. Singiel, który powstał z Band of Skulls jest jednym z najlepszych utworów, jakie do tej pory nagraliśmy” - mówi Darius Keeler.

W październiku kolektyw odwiedzi Polskę i zagra pięć koncertów. Pełna lista poniżej:

22.10 WROCŁAW, A2

23.10 KRAKÓW, STUDIO CLUB

24.10 GDAŃSK, KLUB B90

25.10 WARSZAWA, TORWAR

26.10 POZNAŃ, MTP2