21 października – Poznań, klub muzyczny B17

22 października - Warszawa, klub Stodoła

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 1 lutego od 09:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl wystartuje w czwartek, 31 stycznia o 10.00 i potrwa do 1 lutego do godziny 08:00.

Album "Dead Letters" to kamień milowy dla zespołu The Rasmus. Wydali cztery albumy w Finlandii przed ukończeniem 21 roku życia, wyprzedali największe areny w swoim kraju, a ich płyty osiągnęły status platyny. Ich piąty pełnowymiarowy album, Dead Letters, zawierający hit In The Shadows, sprawił że The Rasmus stał się rozpoznawalny na całym świecie. Teraz, nieco ponad 15 lat po wydaniu albumu, The Rasmus zagra go od początku do końca na serii koncertów w Europie – trasa koncertowa potrwa od końca września do początku listopada 2019 roku.

Piosenkarz, Lauri Ylönen, wyjaśnia: "Dead Letters to najważniejszy album w historii The Rasmus. W momencie jego wydania, w 2003 roku, istnieliśmy już prawie dziesięć lat i byliśmy na progu dorosłości jako zespół. Pewność siebie i ciekawość, lęk przed przyszłością określiły nasz nowy styl i tożsamość na dobre. Chcemy świętować 15-lecie tego albumu, nurkując z powrotem w tym mrocznym świecie i grając go na żywo od początku do końca. "

Lauri dodaje: "Jesteśmy bardzo podekscytowani tym albumem, który jest bardzo teatralny i ma mocny wizerunek. Chcemy pokazać ten wizualny świat występami na żywo - niektóre piosenki zagramy po raz pierwszy na żywo!!"

Album Dead Letters zostanie ponownie wydane na CD i LP w specjalnym wydaniu dla fanów już 6 czerwca.