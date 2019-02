Dotychczas nu jazzową muzykę Skalpela rozpisaną na bigbandowy skład można było usłyszeć na żywo trzykrotnie: podczas próby otwartej w Poznaniu oraz na Jazz Ring Festival i OFF Festival.

- Nasza reakcja na te dźwięki była taka sama jak publiczności – entuzjastyczna. as sytuacja było to tyle specyficzna, że doświadczyliśmy jak nasze dzieło się do nas uniezależnia. Na koncertach jesteśmy zarazem współwykonawcami, ale też słuchaczami tej muzyki i bardzo się ona nam podoba. W przypadku tego big bandu więcej znaczy naprawdę... więcej – mówią Igor i Marcin.

Pomysłem na bigbandowe granie zaraził ich Patryk Piłasiewicz – utalentowany kompozytor, dyrygent i aranżer. Jakich argumentów użył, by przekonać duet do swojej koncepcji? - Przede wszystkim połechtał naszą próżność entuzjastycznie komplementując naszą muzykę i deklarując się jako nasz fan. W bezpośredniej rozmowie, na początku zeszłego roku, okazało się, że nie jest to ślepa miłość, ale związek opary na głębokim zrozumieniu i znajomości naszej twórczości. Dodatkowym argumentem było to, że Patryk realizował wcześniej z big bandem muzykę z płyt Milesa Davisa „Birth of the Cool" i „Sketches of Spain", które dla nas też są ważne i inspirujące.

Lutowo – marcowe tournée obejmuje sześć miast, ale członkowie Skalpela zapewniają, że na tym lista miejsc, które odwiedzą się nie skończy. - Mamy nadzieję, że z każdym koncertem w Polskę i w świat będą szły informacje o jakości i sukcesie tego projektu i zainteresowanie nim będzie rosło w postępie geometrycznym. To jest to na co czekali nasi fani, nawet jeżeli o tym nie wiedzieli. Oczywiście z przyczyn logistyczno - organizacyjnych taka trasa nie będzie trwała w nieskończoność. Słuchacze tych koncertów powinni mieć świadomość i przyjemność z tego, że uczestniczą w czymś wyjątkowym, specjalnym – mówią członkowie Skalpela.

Na koncertach trasy będzie dostępna specjalne wydawnictwo: kompatkowa EP z czterema utworami live, zarejestrowanymi podczas prapremierowego występu w auli poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. - Ale to tylko taki teaser i wydawnictwo historyczno - okolicznościowe. Właściwą płytę koncertową chcemy nagrać pod koniec trasy kiedy rozwiniemy skrzydła, kiedy już mniej trzeba będzie zaglądać w nuty, a jeszcze bardziej w serca własne i publiczności – podkreślają Igor i Marcin.

Warto podkreślić, że nową muzykę Skalpela docenił sam Iggy Pop. Legendarny artysta sceny alternatywnej puścił singlowy utwór „Konfusion” w swojej autorskiej audycji na antenie radia BBC.

Oprócz Gdańska, Skalpel Big Band będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo w Toruniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Bilety na koncerty trasy są już dostępne w ogólnopolskich sieciach Eventim, eBilet, Ticketmaster oraz w salonach Empik.

GDAŃSK, STARY MANEŻ

22.02.2019, godz. 20:00

TORUŃ, CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI

23.02.2019, godz. 20:00

ŁÓDŹ, WYTWÓRNIA

24.02.2019, godz. 20:00

WARSZAWA, PALLADIUM

22.03.2019, godz. 20:00

KATOWICE, FABRYKA PORCELANY - P23

23.03.2019, godz. 20:00

KRAKÓW, KLUB STUDIO

24.03.2019, godz. 20:00