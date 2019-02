Portal dotarł do informacji, według których w Radzie Miasta i Gminy Jarocin ma trwać poważny spór dotyczący przyszłości festiwalu. Rajcy mają spoglądać w kierunku muzyki popularnej – disco polo lub pop. Ma to przyciągnąć do miasta większą niż do tej pory liczbę sympatyków muzyki.

Byłoby to złamanie wieloletniej tradycji. Z przerwami od czterech dekad w tym wielkopolskim mieście odbywa się festiwal rockowy, który miał i wciąż ma ogromny wpływ na polską kulturę. Tu swe wielkie chwile miały takie zespoły jak Maanam czy Republika. Tu odbywał się za PRL nieformalny zlot punków.

- Zmiany na pewno będą. (…) Jarocin zawsze był otwarty na różne gatunki muzyczne. Kiedyś festiwal miał nazwę MMG czyli „Muzyka Młodej Generacji”. W Jarocinie grano najnowsze trendy muzyczne – mówi cytowany przez portal burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Dodaje też, że na dziś nie ma podpisanych żadnych umów z artystami, ale rozmowy trwają.

Z naszych, nieoficjalnych wciąż, informacji wynika, że na pewno w 2019 roku nastąpi koniec festiwalu w jego dotychczasowej formule artystycznej.

