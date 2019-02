01.03 - Marcelina

Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Na swoim koncie ma występy na największych festiwalach w Polsce oraz koncerty na świecie. Już 1 marca Marcelina wystąpi w warszawskiej Stodole w ramach trasy promującej swój najnowszy album „Koniec wakacji”.

10.03 - Abradab

10 marca w Stodole wystąpi Abradab. Po 22 latach od muzycznego debiutu KALIBRA 44, 6 latach od ostatniej solowej płyty oraz 10 dniach tworzenia tekstów - abradAb powrócił z długo wyczekiwanym albumem „048”, który promować będzie podczas wiosennej trasy koncertowej.

15 i 16.03 - Lao Che

Po sukcesie w pełni wyprzedanego, zeszłorocznego koncertu, formacja powróci na scenę Stodoły dwukrotnie! Zespół wystąpi na deskach Klubu 15 i 16 marca. Zaprezentuje wówczas warszawskiej publiczności najważniejsze utwory w swojej historii a także materiał z najnowszej płyty „Wiedza o Społeczeństwie“

22 i 23.03 - O.S.T.R & DJ HAEM

O.S.T.R. i DJ Haem ruszają w Polskę wraz z “Instrukcją obsługi świrów”. W ramach nowej trasy już 22 oraz 23 marca wystąpią w Klubie Stodoła! Będą to dwa wyjątkowe koncerty, pozycje obowiązkowe dla miłośników starej szkoły, fanów hip-hop w klasycznym wydaniu.

29.03 - The Dumplings

The Dumplings powraca i prezentuje ‘RAJ’, czyli trzeci studyjny album duetu tworzonego przez Justynę Święs i Kubę Karasia. Muzycznie to wciąż elektropop na najwyższym poziomie, w charakterystycznym dla The Dumplings stylu, ale w porównaniu do poprzednich produkcji jest zdecydowanie dojrzalej. Zespół wystąpi w Stodole 29 marca.

03.04 - Ania Dąbrowska

Artystka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka. Dotychczas nagrała 7 płyt, z których każda pokryła się Platyną, co potwierdza jej niezwykły talent w tworzeniu uniwersalnych przebojowych melodii, trafiających do serc wymagających słuchaczy. Piosenkarka wystąpi w Stodole już 3 kwietnia.

06.04 - Daria Zawiałow

6 kwietnia w Klubie Stodoła wystąpi Daria Zawiałow. Koncert odbędzie się w ramach trasy promującej nowy album artystki, którego premiera planowana jest na wczesną wiosnę 2019 roku.

”Pobawiliśmy się trochę elektroniką, ale nie zawładnęła nami całkowicie - za bardzo kochamy organiczne brzmienia i mocne gitarowe riffy! Będzie dojrzalej, będzie jeszcze bardziej eklektycznie, a na pewno będzie po naszemu!“ – tak o albumie mówi sama Artystka.

07.04 - Dorota Osińska

7 kwietnia w Klubie Stodoła wystąpi Dorota Osińska! Artystka, która jest finalistką II edycji The Voice of Poland, a jej interpretacja "Calling You" przekroczyła już 14 milionów wyświetleń w Internecie, poruszy najgłębsze emocje i doprowadzi do łez największych twardzieli. Dla złamania nastroju rozbawi anegdotą i wciągnie publiczność do wspólnego muzykowania.

11.04 - Ania Karwan

Ania Karwan długo czekała na wydanie swojego debiutanckiego albumu, ale jak twierdzi na dobre rzeczy warto poczekać. Płyta ukaże się 15 lutego a z początkiem wiosny Artystka wyruszy w trasę koncertową promująca krążek. 11 kwietnia Ania zagra wyjątkowy koncert na deskach Klubu Stodoła.

14.04 - Voo Voo

Voo Voo to jeden z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej, który w swojej muzyce, ze świetnym skutkiem połączył rock z jazzem i folkiem różnych rejonów świata.

Formacja Wojciecha Waglewskiego już 14 kwietnia zaprezentuje warszawskiej publiczności utwory z najnowszego albumu, którego premiera planowana jest na luty 2019 roku.

26.04 - Mela Koteluk

„Ten album, także poprzez tematy, jakie na nim poruszam i z którymi zmierzyłam się po swojemu, jest na pewno bardziej świadomy.” –tak o swojej najnowszej płycie mówi Mela Koteluk. Artystka wystąpi w Stodole 26 kwietnia w ramach wiosennej trasy koncertowej „Migawka‘19“.

27.04 - Bednarek

Rok 2019 to czas trasy koncertowej promującej nowy album, w którą zespół BEDNAREK wyruszy już w marcu. Podczas wydarzeń fani usłyszą największe przeboje grupy, jak również materiał z najnowszego krążka. Formacja wystąpi na scenie Klubu Stodoła 27 kwietnia.