Hala Tauron Arena Kraków działa od pięciu lat. Z okazji urodzin 9 czerwca odbędzie się "Największa domówka w historii", na czas której zaplanowano m.in. treningi siatkówki i karate, wyścigi na torze gokartowym, rozgrywki e-sportowe, atrakcje dla dzieci i projekcje filmowe.

We wtorek na konferencji prasowej zaprezentowano plany na najbliższe miesiące.

Już od czwartku podczas siedmiu przedstawień w hali pokazywane będzie widowisko "Wędrówki z dinozaurami". "Będziemy mogli zobaczyć 18 dinozaurów w rzeczywistych rozmiarach. Największy z nich ma 11 metrów wysokości i 17 długości. To widowisko rodzinne i edukacyjne, które na świecie widziało już ponad 9 mln ludzi" – powiedziała Anna Pietrzak z Live Nation Poland.

Pod względem koncertowym "najgorętszym" miesiącem będzie czerwiec. 6 czerwca w Tauron Arenie wystąpi grupa Maroon 5, 11 czerwca rozpocznie się odbywający się po raz trzeci w Krakowie Impact Festiwal, na którym zagrają m.in. Alice in Chains i Tool, a 18 czerwca pożegnalny koncert da grupa Kiss. "Jeden z członków zespołu zapowiadając ten koncert powiedział: odejdziemy tak jak się pojawiliśmy czyli niepokornie i niepowstrzymanie. Czekamy więc z niecierpliwością, na to co będzie się działo" – powiedziała Pietrzak.

22 czerwca fani usłyszą na żywo Muse uznawany za jeden z najbardziej energetycznych zespołów na świecie.

25 i 26 czerwca odbędzie się Mystic Festival z udziałem 28 zespołów, które grać będą na trzech scenach. Główna stanie w hali, dwie pozostałe w plenerze. "Będzie to największy w tym roku festiwal metalowy w Polsce. Slipknot i Sabaton – największe gwiazdy – zagrają muzykę z nowych płyt" – wyjaśnił Tomek Ochab z KnockOut Productions. Dodał, że na festiwalu każdy z miłośników ciężkiego brzmienia znajdzie coś dla siebie, a organizatorzy starają się tak ułożyć koncerty, żeby ułatwić publiczności przemieszczanie między scenami i umożliwić wysłuchanie jak największej liczby wykonawców.

W Tauron Arenie wystąpią w najbliższych miesiącach także: Elton John, Enrique Iglesias, Jamiroquai, Rod Stewart, Diana Krall, Mark Knopfler, Ariana Grande, Michael Buble, Deep Purple, a w lutym 2020 r. The Kelly Family.

Wśród dużych imprez sportowych będą: majowy benefis Agnieszki Radwańskiej – jej pożegnanie z tenisem, w czerwcu Mistrzostwa Świata w Zapasach do lat 15 w Małej Hali, a od 1 do 3 sierpnia potrwa siatkarski Memoriał Huberta Wagnera, podczas którego rozegranych zostanie sześć meczów. 7 grudnia w Krakowie odbędą się Mistrzostwa Świata Superenduro z udziałem Tadeusza Błażusiaka oraz Rafała Sonika.

Prezes zarządzającej Tauron Areną Agencji Rozwoju Miasta S.A. Małgorzata Marcińska mówiła, że hala ma najwięcej wydarzeń spośród podobnych obiektów w Polsce, a obok koncertów i dużych zawodów sportowych są to kongresy i konferencje. W tym roku wydarzeń było już 40, a kolejnych 60 jest zapisanych kalendarzu.

"Od początku naszą strategią jest dywersyfikacja oferty. Nie chodzi nam tylko o duże wydarzenia muzyczne i sportowe, choć przyciągnięcie gwiazd, które koncertują wyłącznie w Krakowie nie jest łatwą sprawą. Staramy się wyróżniać i podpisujemy z organizatorami wydarzeń wieloletnie umowy, żeby związać się z nimi na dłużej. Z drugiej strony przy współpracy z miastem i Zarządem Infrastruktury Sportowej pozyskujemy największe imprezy sportowe. Jesteśmy miejscem, w którym można zrobić największą konferencję z największą zasiadaną kolacją dla ponad 1 tys. osób" – podkreśliła Marcińska.

Nowością w Tauron Arenie Kraków będzie wymiana jednorazowych naczyń, w których sprzedawane są napoje na biodegradowalne. "Jest to decyzja mało biznesowa, ale jesteśmy odpowiedzialni, ekologiczni i chcemy wspierać ochronę środowiska" – wyjaśnił Piotr Ślusarek z Arena Catering. Na jeden koncert potrzeba ok. 50 tys. kubków. Te biodegradowalne są trzy razy droższe od tradycyjnych. Obecnie są one sprowadzane od producenta z Danii.

W zeszłym roku na 165 wydarzeniach w Tauron Arenie Kraków było 600 tys. osób. Od otwarcia hali zorganizowano ich ok. 700 z udziałem niemal 1,4 mln widzów. Jak poinformowała prezes Marcińska hala pokrywa koszty eksploatacyjne, a zysk operacyjny EBITDA wyniósł w 2018 r. 1,8 mln zł.

Obecnie hala poszukuje sponsora tytularnego, umowa z dotychczasowym - Tauron Polska Energia kończy się w styczniu 2020 r. Konkurs jest dwuetapowy, zainteresowani mogą zgłaszać się do końca kwietnia.