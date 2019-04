Impreza potrwa do soboty. W ponad 20 festiwalowych lokalizacjach (główna scena mieści się na placu Wolności) odbędą się koncerty, spotkania, widowiska dla dzieci.

"Enea Spring Break Showcase Festival & Conference to pionierskie na polskim rynku wydarzenie – impreza, w ramach której koncerty młodych obiecujących zespołów sąsiadują z warsztatami i panelami" - informują organizatorzy.

Pierwszego dnia imprezy, w czwartek, wystąpią m.in. Novika, Niemoc, Agim, Lor, Besides, Hania Rani i irlandzki zespół rockowy Walking On Cars. Odbędą się również warsztaty organizowane w ramach programu "Don’t Panic! We’re from Poland" zainicjowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w 2008 roku. Do tej pory IAM wsparł poprzez program 300 artystów, na prawie 500 wydarzeniach.

Warsztatów i paneli dyskusyjnych nie zabraknie również w piątek i sobotę. Wśród nich m.in. "Artysta i wytwórnia – współpraca czy konflikt?", "Kuźnia Hitów – od publishingu po songwriting camp", "Navigating the Labyrinth. Artist visas to the US". W sobotę odbędzie się również spotkanie z Dawidem Podsiadło.

W czwartek na Spring Break Festivalu Instytut Francuski organizuje przegląd młodej francuskiej sceny muzycznej. Zagrają The Blind Suns, KhadyaK i Apollo Noir.

Wśród muzycznych gwiazd, które wystąpią w piątek, są m.in. zespół Voo Voo, który zaprezentuje głównie materiał z ostatniej płyty "Za niebawem", Daria Zawiałow, która przyjedzie z nowym materiałem "Helsinki", Vienio, Variete, Afromental, Misia Furtak, Marysia Starosta, Peja i Sorry Boys, których nowa płyta "Miłość" będzie miała premierę 10 maja. Tego dnia zagrają również septet jazzowy EABS, którzy na swojej debiutanckiej płycie "Repetitions (Letters To Krzysztof Komeda)" sięgają po kompozycje Krzysztofa Komedy oraz gdański zespół Trupa Trupa, który w tym roku podpisał kontrakt z wytwórnią Sub Pop wydającą przed laty płyty m.in. Nirvany.

W sobotę obok polskich artystów - Lao Che, Warszawskiego Comba Tanecznego, Meli Koteluk, Sokoła, The Dumplings, Xxanaxx - wystąpią również wokalistka Alice Phoebe Lou z RPA oraz pochodząca z USA Moriah Woods.

Żywa Akademia Pana Kleksa to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, który będzie można zobaczyć w niedzielę na dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. Widowisko składa się z piosenek z trzech filmowych adaptacji przygód Ambrożego Kleksa.

Cały program Enea Spring Break Showcase Festival & Conference na stronie http://spring-break.pl/.