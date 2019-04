Oto jak wygląda program tegorocznego festiwalu:

Dzień 1. Polsat SuperHit Festiwal – Piątek, 24.maja

Koncert Platynowy

Podczas Koncertu Platynowego uhonorowani zostaną artyści, których albumy osiągnęły najwyższy, czyli platynowy status.

IRA – podwójna platyna za singiel „Wybacz”

Maciej Maleńczuk – platynowa płyta za album „Maleńczuk gra Młynarskiego” oraz platynowa płyta za krążek „Jazz for idiots”

Tulia – platynowa płyta za album „Tulia”

Dżem – platynowa płyta za krążek „The Singles”

Michał Szpak – podwójna platyna za album „Byle być sobą”

B.R.O. – potrójnie platynowa płyta za singiel „Mówiła mi”

Varius Manx – platynowy singiel „Kot bez ogona”

Boys – poczwórnie platynowa płyta za singiel „Najpiękniejsza dziewczyno”

Ponadto wieczór uświetnia urodziny i rocznice: 50-lecie debiutu Maryli Rodowicz w Operze Leśnej, 40-lecie zespołu Dżem, 30-lecie Varius Manx, Urodziny Agnieszki Chylińskiej, czyli największa domówka w Polsce, 10- lecie Kamila Bednarka

Pierwszego dnia festiwalu zobaczmy inny ciekawy debiut. W roli prowadzącego Koncert Platynowy zadebiutuje jedyny i niepowtarzalny Michał Szpak. Festiwalowe koncerty poprowadzą również Krzysztof Ibisz i Maciej Dowbor.

Dzień 2. Polsat SuperHit Festiwal – Sobota, 25.maja

Radiowy Hit Roku

Przeboje, które w tym roku królowały na antenach rozgłośni radiowych. Ich listę opracował partner festiwalu ZPAV (Związek Producentów Audio-Video). Wśród gwiazd koncertu zobaczymy i usłyszymy:

C-Bool „Wonderland”

Gromee feat.Lukas Meijer „Light me up”

Feel & Lanberry „Gotowi na wszystko”

Gromee feat.Jasper Jenset „One last time”

Komodo „(I just) Died in your arms”

Paweł Domagała „Weź nie pytaj”

Michał Szczygieł „Nic tu po mnie”

Margaret “In my Cabana”

Brave „I just called to say I love you”

Grzegorz Hyży „Niech pomyślą, że to ja”

Sarsa „Zakryj”

Marta Gałuszewska „Nie mów mi nie”

Sławomir „Miłość w Zakopanem”

Enej “Zagubiony”

Agnieszka Adamczewska „Na wszystko przyjdzie czas”

Sound’n’Grace „Idealnie”

Ania Dąbrowska „Serce nie sługa” oraz „Z tobą nie umiem wygrać”

Shanguy „La Louze”

Dodatkowo tego wieczoru zobaczymy następujące koncerty: 10.lecie Mroza, Koncert Zenona Martyniuka i zespołu Akcent

Drugi dzień festiwalu to debiut nowej prowadzącej na scenie Opery Leśnej. Radiowy Hit Roku poprowadzi Julia Wieniawa w towarzystwie Macieja Rocka oraz Oli Kot – prezenterki Radia Eska i Eska TV. Sobotnie koncerty poprowadzą również: Agnieszka Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna, a także Kabaret Skeczów Męczących.

Dzień 3. Polsat SuperHit Festiwal – Niedziela, 26.maja - Sopocki Hit Kabaretowy 2019 „To my”, czyli najśmieszniejszy wieczór festiwalowy

Tradycyjnie już, trzeciego dnia festiwalu sceną zawładną kabarety. Wieczór wypełniony śmiechem i żartami zapewnią nam naprawdę największe kabaretowe gwiazdy:

Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Smile, ,Kabaret Ani Mru Mru, Jerzy Kryszak, Marcin Daniec, Pan Li, Kabaret Młodych Panów, Letni Chamski Podryw. Gospodarzami wieczoru będą: Adrianna Borek z Kabaretu Nowaki, Marcin Wójcik i Piotr Bałtroczyk.