Trzeba przyznać, że organizatorzy Openera bardzo zaskoczyli. Zarówno powrót Cool Kids Of Death, jak i projekt Popkiller Młode Wilki All-Stars to naprawdę duże niespodzianki. Oto, co piszą o nich organizatorzy:

Kiedy 17 lat temu Cool Kids Of Death wydawali swój pierwszy, imienny album, nie oszczędzali nikogo i niczego. Ten bezkompromisowy, gniewny, miejscami anarchistyczny muzyczny manifest „generacji nic” dał im natychmiast przydomek "najbardziej bezczelnego zespołu młodego pokolenia". Z powodzeniem łączyli ze sobą rock, post-punk, new wave i electro, tworząc własną jakość. Piosenki "Uważaj" czy "Generacja nic" były w Polsce szeroko komentowane, a "Butelki z benzyną i kamienie" stały się w kraju jednym z rockowych hymnów ubiegłej dekady. Ciężko było ich dopasować do jakiegokolwiek trendu. Oni sami, nie chcąc być punkowcami, korzystali z wielu dostępnych środków promocji swojej działalności – m.in. spójny wizerunek (czarne koszule, krawaty) czy animowane teledyski Krzysztofa Ostrowskiego. Jak przyznał lider zespołu, ich zamiarem było wejść do przemysłu rozrywkowego jako „piąta kolumna”. „Zamierzamy wykorzystać media i show-biznes do głoszenia poglądów godzących w nie”, mówił Ostrowski.

Popkiller Młode Wilki All-Stars to wyjątkowy projekt stworzony specjalnie na Open’era! Jedna z najciekawszych polskich inicjatyw hip-hopowych ostatnich lat wbija na scenę festiwalu. W trakcie wyjątkowego koncertu zobaczycie na scenie osoby znane ze wszystkich kolejnych edycji Młodych Wilków, począwszy od debiutanckiej z roku 2011 aż po najnowszą - ubiegłoroczną. Przez lata projekt wypromował wiele późniejszych gwiazd, tworzących trzon dzisiejszej polskiej sceny hip-hopowej i zbierających Złote oraz Platynowe Płyty. Ten występ to jedyna okazja, by zobaczyć ich na żywo razem. Oficjalny skład już w przyszłym tygodniu.

Na Openerze zagra też Daria Zawiałow, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która przebojem weszła na polski rynek muzyczny. Jej znaki szczególne to wyjątkowy głos i silna osobowość sceniczna. W 2017 roku ukazał się jej pierwszy album „A Kysz!”, z takimi singlami jak "Malinowy chruśniak" czy "Kundel bury", który w rok po premierze osiągnął status Złotej Płyty. Po debiucie gościła na największych polskich festiwalach, a jej pierwsza klubowa trasa koncertowa przyciągnęła tłumy! Daria Zawiałow otrzymała 2 nagrody Fryderyk 2018 w kategoriach "Fonograficzny debiut roku" oraz "Album roku alternatywa". Drugi album "Helsinki" ukazał się w marcu. Wydawnictwo promują kawałki "Nie dobiję się do Ciebie" oraz "Szarówka".

Bitamina powstała w 2005 roku w wyniku spotkania Amara i Mateusza. Niedługo potem dołączył do nich Piotr. Chłopaków szybko połączyła przyjaźń i muzyka. Nie przeszkadzało im to, że Mateusz na co dzień mieszka w Niemczech, gdzie spełnia się jako aktor i reżyser, a Amar z Piotrem wiele czasu poświęcają produkcji ekologicznego sera i warzyw. Stworzyli kolektyw, którego działalność nieprzerwanie trwa do dziś. Ich pierwszy album „Listy Janusza”, utrzymany był w stylistyce eksperymentalnego, ocierającego się o jazz hip-hopu. W 2014 ukazał się cyfrowo album „Plac Zabaw”, a pozytywne reakcje stały się motywacją do pracy nad kolejnymi produkcjami - instrumentalnym albumem „C” oraz płytą „Kawalerka”, kontynuacją „Placu Zabaw”. Mimo, iż zupełnie nie zabiegają o promocję i zaistnienie w social mediach, wokół tej trójki gromadzi się rzesza bardzo oddanych fanów, którzy doceniają wrażliwość i szczerość płynącą z twórczości Bitaminy.

Na Openerze zobaczymy też Jan-Rapowanie, Coals, Kwiat Jabłoni, Hania Rani.

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 10.06 lub do wyczerpania puli)



Karnet 4 DNI - 599 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 699 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 419 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 489 PLN

Bilet jednodniowy - 279 PLN