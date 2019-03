Od kiedy w Polsce festiwale stały się sposobem na spędzanie wakacji, przez co przyciągają tysiące uczestników i dają dochody nie tylko organizatorom, ale i gminom, poprzez wpływy bezpośrednie i pośrednie - jak podatki. To sprawia, że wiele samorządów dopłaca do festiwali. Tak dzieje się m.in. w Gdyni i Krakowie, które dofinansowują nawet tak wielkie imprezy takie jak Opener czy Kraków Live Festival.

Vader będzie jedną z gwiazd festiwalu "Uwolnić muzykę" / Materiały prasowe

O dotację do samorządu Środy Śląskiej zgłosili się przedstawiciele festiwalu "Uwolnić muzykę". To impreza o wyrobionej marce w świecie metalowym i rozpoznawalna zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych przedstawicieli ostrego grania. Organizatorzy wnosili o kwotę 15 tysięcy złotych, co stanowi - według wnioskodawców - 7 procent budżetu festiwalu.

Wniosek w Środzie Śląskiej został przyjęty. Jak jednak piszą organizatorzy pojawiły się warunkiem jej przyznania były: zmiana Line-upu, Zmiana plakatu oraz ograniczenie czasu trwania imprezy do godziny 23.00.

Plakat festiwalu "Uwolnić Muzykę" / Materiały prasowe

Radnym nie podobało się, że festiwal jest biletowany, że mieszkańcy nie mieli zapewnionego darmowego wejścia. Powoływano się też na oburzenie mieszkańców na plakat oraz dobór artystów.

Ostatecznie organizatorzy wycofali wniosek i zapowiedzieli kontynuowanie festiwalu :



Relację z Rady Gminy znajdziecie poniżej. Jedno jest pewne - poprzez próbę de facto ocenzurowania imprezy doprowadzili do jej popularyzacji. Fani ostrego grania z całej Europy w internecie już zapowiadają, że w ramach solidaryzowania się z organizatorami kupią bilety i przyjadą.

Miasto zyska więc gigantyczną promocję - niekoniecznie jednak taką, o jaka walczyli.