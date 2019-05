"Mija 21 lat Mumio na scenie i ekranie. Z tej okazji zapraszamy Was gorąco, a z drugiej strony serdecznie, na bezprecedensowe wydarzenie – MUMIO FESTIVAL. Ktoś zapukał mi do buta, czyli 21 lat Mumio. Pragniemy zaprezentować Państwu podczas czerwcowych wieczorów w warszawskim Teatrze Ateneum to, co najcenniejsze w historii i specyfice Mumio, najlepsze sceny, pamiętne postaci, szalone improwizacje, spotkania z przyjaciółmi oraz pokazać to, czego jeszcze nikomu i nigdzie nie pokazywaliśmy na scenie i ekranie" - napisano w materiałach prasowych przesłanych PAP.

Podczas festiwalu będzie można obejrzeć spektakle takie jak improwizowany "Kabaret Mumio", który - jak poinformowali organizatorzy wydarzenia - "został zagrany ponad 1000 razy". "Welcome Home Boys" to baśniowa opowieść, w której twórcy łączą teatr z kinem. Wystawiony będzie również spektakl "Przybora na 102". Teksty Jeremiego Przybory interpretować będą Magda Umer i Mumio.

Mumio Festival zakończy się spektaklem pt. "Ktoś zapukał mi do buta, spektakl finałowy – czyli jak zmieścić 21 lat MUMIO w dwie godziny". Organizatorzy poinformowali, że do udziału w spektaklu zaprosili "wszystkie postaci mumiowego uniwersum". "Nie mamy pewności, kto przyjdzie, spodziewamy się Jeżyka, Psa, Biedronki, Pancerników, Sokoła, Fok, 15 tysięcy ludzi z osiedla za przystankiem, Profesora Sasaskiego, Duszana z motorem, Pana z saturatorem, Macieja, Jędrzeja, Pani Serwusowej z Panem Eugeniuszem i oczywiście Symfonicznego Chóru oraz wielu, wielu innych gości, których jako niespodzianki zachować pragniemy" - podali.

Oprócz przedstawień na festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy Semantic Pseudo Child Art - "nowego kierunku w sztukach plastycznych zainicjowanego w latach 90. przez Dariusza Basińskiego i Tomasza Skorupę, który ujrzy światło dzienne tym razem w pracach wszystkich członków Mumio i ich przyjaciół". Jak poinformowano, ten "nowatorski kierunek odwołuje się do dziecka ukrytego w każdym człowieku i wyzwala pierwotny dziecięcy ogląd często poważnej rzeczywistości". Odbędzie się również aukcja prac wystawionych na ekspozycji. Publiczność festiwalu będzie mogła zobaczyć przegląd wybranych reklam zrealizowanych przez Mumio pt. "Kopytko i Mazy – Mumio w reklamie, przegląd wybranych dokonań Mumio w dziedzinie reklamy telewizyjnej", gościem specjalnym będzie Iwo Zaniewski. Oprócz projekcji filmów reklamowych, w których brało udział Mumio, odbędzie się rozmowa z komikami, podczas której podzielą się anegdotami z planu filmowego.

Kabaret Mumio tworzą Jadwiga i Dariusz Basińscy oraz Jacek Borusiński. Początkowo grupa funkcjonowała jako Teatr Epty. W 1998 r. wystawili spektakl pt. "Kabaret Mumio", który był wielokrotnie nagradzany (m.in. teatralną nagrodą im. Leona Schillera, nagrodami na Festiwalu Piosenki Aktorskiej, nagrodą ZASP), trupa przyjęła więc nazwę Mumio. Pod tą nazwą aktorzy wystawiali spektakle w Polsce, Niemczech, Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Kabaret występował w reklamach telewizyjnych firmy Polkomtel. Były one wielokrotnie nagradzane za walor artystyczny, a dwukrotnie zdobyły nagrodę Effi za skuteczność w reklamie. W 2005 r. Jadwiga i Dariusz Basińscy oraz Jacek Borusiński otrzymali nagrody Wiktora w kategorii "najwyżej ceniony piosenkarz lub artysta estrady" oraz "największe odkrycie telewizyjne 2005 roku". W 2012 r. przy okazji pracy nad fabularnym spektaklem "Welcome Home Boys" do zespołu dołączył multiinstrumentalista Tomasz Drozdek (T.ETNO).