„Wszystko dzieje się w falach”- Po czasie spędzonym na morzu i nauce jak podchodzić do własnej kariery, tym mottem kieruję się Jeremy Loops. „Kiedy wody są wzburzone i niebezpieczne, możemy się kierować tylko spokojem i stabilnością, a kiedy oceany są spojone, wtedy jest twoja szansa by obniżyć żagle i atakować”, mówi Jeremy i dodaje „Wyczuwam, że czas spokoju i stabilności jest za nami i pokażemy to w trakcie Mortal Man tour”

Metodyczne podejście zbudowane na bardzo energetycznych występach na żywo przyniosło Jeremiemu niezwykły rozgłos w RPA, jego kraju rodzinnym. Dzisiaj, jest on bez wątpienia największym lokalnym talentem, z dwoma albumami docenionymi przez krytyków i MTV Africa Award dla Najlepszego Alternatywnego Artysty w 2015 roku.

To samo metodyczne podejście cechowało Loopsa podczas występów w Europie. Swoje pierwsze małe trasy artysta traktował jako misje, ale trasa na której występował jako support Twenty One Pilots podniosła jego muzyczny prestiż. Sukces w Europie doprowadził do wydania albumu Critical As Water w 2018, który znalazł się w TOP5 w Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i zaowocował światowym tournée, obejmującym Europe, Afrykę, Amerykę Północną i Południową.

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od czwartku, 20 czerwca od 10:00 na LiveNation.pl