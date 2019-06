Scooter to niemiecka grupa, założona w 1993 roku w Niemczech. Muzyka, jaką wykonują określana jest połączeniem gatunków dance, rave, breakbeat hardcore, happy hardcore, trance oraz techno. Ich pierwszy singiel "Hyper Hyper" szybko odniósł ogromny sukces, a powstał w wyniku freestyle'u wokalisty H.P. Baxxtera do tanecznego utworu instrumentalnego. Na przestrzeni tylu lat na scenie zespół wydał już ponad 20 studyjnych albumów, a jednymi z ich największych hitów są "How Much Is The Fish", "Maria", "One" czy "The Logical Song".

Pełny skład zespołu odwiedzi Warszawę w ramach swojej trasy koncertowej.

Scooter zaprezentuje się kolejno: 27 marca we wrocławskiej "Hali Stulecia", 28 marca w katowickim "Spodku" i 3 kwietnia na warszawskim "Torwarze".