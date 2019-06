56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rozpoczął się w piątek, 14 czerwca koncertem "Od Opola do Opola", w trakcie którego zaprezentowano najważniejsze wydarzenia muzyczne ostatnich dwunastu miesięcy. Podczas koncertu "Debiuty" nagrodę im. Anny Jantar przyznano 17-letniemu Sargisowi Davtyanowi. Nagrodę publiczności zdobyła Aleksandra Nykiel, laureatka "Szansy na sukces. Opole 2019".

W sobotę, drugim dniu festiwalu, podczas koncertu "Premier", nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez widzów, otrzymał Maciej Sójka. Pozostałe trzy wyróżnienia "Premier": nagrody Stowarzyszenia ZAiKS za tekst i muzykę oraz nagrodę festiwalowego jury otrzymała Anna Karwan, która przed opolską publicznością zaśpiewała piosenkę „Słucham Cię w radiu co tydzień". "Czekałam na to osiemnaście lat" - powiedziała wyraźnie wzruszona artystka po ogłoszeniu werdyktu jury. Sobotni dzień zakończył koncert piosenki poetyckiej "Walizki moje pełne snów...".

Niedziela to występ blisko 30 artystów dwóch pokoleń, którzy podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30 lat wolności" przypomnieli największe przeboje ostatnich trzech dekad. Była to także okazja do podsumowań. Nagrodę dziennikarzy i fotoreporterów akredytowanych przy 56. KFPP otrzymała Pola Gonciarz. Przyznawaną przez TVP Polonia nagrodę „Artysta bez granic”, doroczne wyróżnienie TVP Polonia dla polskiego artysty popularyzującemu polską muzykę poza granicami kraju, wręczono DJ Gromee (Andrzej Gromala).

Poniedziałkowy koncert sceny alternatywnej poświęcony był historii polskiego big beatu. Autorzy muzyki alternatywnej - Barbara Wrońska, Lao Che, Rebeka, The Dumplings, Miuosh i raper Otsochodzi - przedstawili swoje interpretacje przebojów z lat powstałych po 1960 r. Festiwal zakończyła piosenka "Jeszcze będzie przepięknie" w wykonaniu Tomasza Lipińskiego, który obchodzi 40-lecie pracy twórczej.

Według danych TVP S.A. niedzielny koncert w momencie najwyższej oglądalności zgromadził przed telewizorami 4 mln Polaków. Średnia oglądalność wyniosła ponad 3,2 mln osób.