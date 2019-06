Zespół zagra 4 listopada 2019 w warszawskim klubie Stodoła.

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 28 czerwca od 11:00 na LiveNation.pl.

"Unleashed” to utwór o wewnętrznej pasji i wściekłości, która wychodzi na zewnątrz” mówi wokalista Jesse Leach. „Wszyscy mamy w sobie tą dzikość, która często pozostaje uśpiona do czasu, gdy jakieś tragiczne zdarzenie nie uruchomi i nie rozbudzi jej. Czuję, że udało nam się uchwycić coś świeżego i intensywnego w tym utworze. Nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy go usłyszą!”. Nowy album „Atonement” jest odzwierciedleniem wytrwałości i pasji w próbach i cierpieniach naszego istnienia.

Istotnie „Atonement” jest rezultatem trudnych i burzliwych ostatnich dwóch lat. KsE zaczął tworzyć pomysły na nowy album już w 2017 roku. Zespół nagrał większość materiału oddzielnie. Niestety w trakcie prac nad albumem wokalista Leach musiał poddać się operacji gardła, która zakończyła się trzymiesięcznym okresem rekonwalescencji artysty. Zespół ostatecznie wydał album, który jest dowodem ich niezaprzeczalnego dziedzictwa jako jednego z najdłużej działających zespołów ostatnich dwóch dekad.

Okładka albumu „Atonement” została stworzona przez utalentowanego brytyjskiego artystę Richeya Becketta, który współpracował z takimi zespołami jak Metallica czy Mastodon.

Zespół ogłosił swoją główną trasę po Europie, która rozpocznie się 14 października w Norwitch (Wielka Brytania) i potrwa do 10 listopada. Podczas pięciotygodniowego tournée zagrają koncerty w 21 miastach w 10 krajach. Wcześniej KsE spędzi lato na trasie w Ameryce z zespołem Clutch.

Killswitch Engage po raz pierwszy zaistniał w świecie ciężkiej muzyki, po wyjeździe ze śnieżnego i uprzemysłowionego zachodniego Massachusetts w 1999 roku. Muzyczni pionierzy, którzy w swojej muzyce łączą mocne europejskie brzmienia gitarowe, hardcorowego ducha wschodniego wybrzeża, szaleństwo na scenie oraz oświeceniowy liryzm co stało się przełomowe dla tego, co było dotychczas uznawane za ciężkie. „Alive or Just Breathing” wydany w 2002 roku został uznany za jeden z najlepszych albumów oraz został wyróżniony w zestawieniu The Top 100 Greates Melat Albums of the Decade przygotowanym przez magazyn Decibel. Otrzymali dwie nominacje do nagrody Grammy Award w kategorii „Best Metal Performance” w latach 2005 i 2014, a także ich dwa albumy „The End of the Heartache” [2004] i „As Daylight Days” [2006] pokryły się złotem. Trzy razy z rzędu grupa znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych debiutów na liście Billboard Top 200 za album „Killswitch Engage” [2009], „Disarm The Descent” [2013] oraz ich największy sukces, szóste miejsce na liście „Incarnate” [2016]. Dwa ostatnie wydania były na pierwszym miejscu na takich listach jak Top Rock Abums i Top Hard Rock Albums. Do dzisiaj ich utwory przekroczyły ponad pół miliarda odsłon. Ponad to zespół koncertuje po świecie u boku największych gwiazd światowego formatu oraz wyprzedaje własne koncerty na sześciu kontynentach.

2019 to kolejny punkt zwrotny. Kwintet — Adam Dutkiewicz [gitara], Joel Stroetzel [gitara], Mike D'Antonio [bass], Justin Foley [perkusja] oraz Jesse Leach [wokal] – wyostrzą każdą stronę swojego charakterystycznego brzmienia na albumie „Atonement” po raz pierwszy we współpracy z Metal Blade. Wizja, która ich połączyła dwie dekady temu krystalizuje się jak nigdy dotąd o czym świadczy ich pierwszy singiel „Unleashed”.