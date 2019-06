W ogłoszeniu czytamy:

Codzienny desant poprowadzą Bonzay & kanadyjski reprezentant NWJ - DT The Artist, a za deckami staną Dj Few Few, Paul Orlov i Dj Papi! Co prawda zeszłoroczna impreza odbyła się pod hasłem OSTATNIE MIELNO ale jak widać, ekipie TEDE nie jest łatwo rozstać się z tą nadmorską miejscowością i w tym roku zapowiadają się kolejne największe rapowe urodziny w Polsce. Jak informuje NWJ właśnie ruszyła sprzedaż biletów na Ticketos.pl [55 PLN ZA JEDEN DZIEŃ / 143 PLN TRZYDNIOWY KARNET], a niebawem dowiemy się kto oprócz TEDE pojawi się na scenie.

Coroczne koncerty w Mielnie to już hip-hopowa tradycja. Oprócz - co oczywiste - celebracji urodzin, stała się festiwalem, na którym pojawiają zaprzyjaźnieni z raperem wykonawcy.