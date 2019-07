Program uświetnią występy 12 zespołów pochodzących z obu stron Odry, cała gama regionalnych specjałów, rozmaite warsztaty, spotkania oraz ekspresowe kursy polskiego i angielskiego poprowadzone przez ekspertki językowe stojące za kursami w aplikacji Babbel. Nie zabraknie też spacerów wzdłuż granicy, wspaniałych wschodów i zachodów słońca i innych atrakcji, także dla najmłodszych.

Spotkanie miłośników muzyki, kultury i przyrody pochodzących z obu krajów w Theater am Rand (Teatrze Nad Brzegiem) to wspaniała okazja, aby słuchając muzyki, wspólnie cieszyć się otwartością na świat i różnorodnością kulturową. Kulturalną oś festiwalu stanowi teatr, w którym wystąpią sami jego pomysłodawcy i projektanci, czyli wirtuoz akordeonu Tobias Morgenstern i aktor Thomas Rühmann. Już od 20 lat konstrukcja ta przyciąga gości z całych Niemiec i Polski, fascynując swoją wyjątkowością – w trakcie spektaklu ten niezwykły budynek otwiera się ze wszystkich stron, a oczom widzów ukazuje się bogata zieleń okolicznej roślinności. Tym samym zacierają się dwie granice – zarówno ta pomiędzy rzeczywistością a przedstawieniem, jak i pomiędzy dwoma krajami, a muzyka wybrzmiewająca na pograniczu łączy mieszkańców po obu stronach rzeki.

We współpracy z festiwalami Transvocale oraz polskim festiwalem Wake Up and Live organizatorzy zaprosili mniejsze i nieco większe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Z Berlina przyjadą m.in. Riders Connection i Bubba Ho-Tep, z Poznania – Krambambula, a ze Szczecina – grupa OHO!KOKO. W efekcie będziemy mieć do czynienia z mieszanką takich gatunków jak niezależna odsłona electro, indie blues rock, ukulele pop, muzyka uliczna czy polystylistic heartpop.

Ekspertki z działu dydaktyki w Babbel, firmie tworzącej aplikację do nauki języków, skupią się podczas festiwalu na zagadnieniu języka i komunikacji. Na miejscu będzie można wziąć udział w warsztatach i kursach, które ułatwią porozumienie się z festiwalowiczami z kraju sąsiada.

Ponadto w ramach interaktywnych warsztatów poprowadzonych przez zespół ze Szkoły Wyższej Zrównoważonego Rozwoju z Eberswalde (HnEE) zarówno starsi, jak i młodsi festiwalowicze będą mogli dowiedzieć się więcej na temat różnych zagadnień związanych z ekologią.

Jaka jest historia imprezy? Stowarzyszenie kulturalne Braumeister od 12 lat organizuje festiwal na Helmholtzplatz w Berlinie, na którym w ciągu trzech dni pod gołym niebem posłuchać można artystów niezwiązanych z wielkimi wytwórniami i wyłapać najprawdziwsze muzyczne perełki. Wydarzenie pod nazwą Umsonst & Draußen Festival ("Za darmo i na świeżym powietrzu") to okazja do spotkania mieszkańców z okolicy przy dobrej muzyce i zimnych napojach.

W którymś momencie pojawił się pomysł, aby festiwal przenieść z centrum do przestrzeni teatru w Oderbruch, na kilka dni łącząc ze sobą energię miasta i wsi (w końcu trudno było oprzeć się przepięknej scenie teatru!). W 2018 r. premierę miał LiederLauschen Labor – eksperymentalny projekt biograficzno-muzyczny powstały we współpracy siedmiu artystów występujących wcześniej na festiwalu, który został przeniesiony na deski zarówno Theater am Rand, jak i scenę berlińskiej sali koncertowej Maschinenhaus. Rok później organizatorzy LiederLauschen idą o krok dalej, organizując dwudniowe niemiecko-polskie święto muzyki pod nazwą Zasłuchani – Festiwal Piosenki Na Pograniczu.