China Moses to nowa gwiazda jazzu, muzyki soul i R&B, kompozytorka i autorka tekstów. Ale także prezenterka francuskiej stacji MTV, aktorka i modelka. Jest córką legendarnej wokalistki jazzowej Dee Dee Bridgewater i słynnego reżysera Gilberta Mosesa. Po matce przejęła tembr głosu, nieprzeciętną dynamikę oraz ekspresję prezentacji. Ma na koncie sześć albumów, ale to "This One's for Dinah", nagrany w hołdzie Dinah Washington, podbił serca publiczności i stał się największą sensacją ostatnich lat. Sprawił, że jej głos uznano za jeden z lepszych jazzowych wokali kobiecych. Dziś jest twarzą wydawnictwa Blue Note i wymieniania jest obok takich gwiazd jak Cassandra Wilson i Norah Jones.

Choć koncertuje okazjonalnie, jest atrakcją największych festiwali i prestiżowych estrad. "Zrodziła się nowa wielka gwiazda soul-jazzu, (...) olśniewająca, z kieliszkiem czerwonego wina, w wysokich modnych paryskich obcasach przejmuje estradę w jednej chwili, by wprowadzić publiczność do swojego pięknego jazzowego świata" - pisał "The Times".

Artystka urodziła się w Los Angeles, ale wychowywała się i mieszka w Paryżu. Już w wieku 16 lat, wraz z pierwszym filmem w reżyserii Jean Baptiste Mondino, wydała swój pierwszy singiel z pogranicza soulu i jazzu "Time".

Ostatni album artystki, "Nightintales", to 11 bluesowo-jazzowych opowieści, muzyczny kalejdoskop, łączący w sobie jazz, soul, R&B, blues i pop. Zawiera autorskie kompozycje Chiny.