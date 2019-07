- To jeden z największych w Polsce letnich festiwali, gromadzący tysiące młodych ludzi z kraju i zagranicy, wydarzenie, na które jego uczestnicy czekają przez cały rok. Wielu z nich to mieszkańcy naszego województwa. Chcemy ułatwić im dojazd do Kostrzyna i umożliwić bezpieczny powrót do domu – mówi marszałek Piotr Całbecki

Specjalne pociągi uruchomione zostaną 31 lipca, czyli na dzień przed rozpoczęciem tegorocznego festiwalu i kursować będą przez 4 dni (w środę 31 lipca, czwartek 1 sierpnia, sobotę 3 sierpnia i niedzielę 4 sierpnia). Pociągi relacji Toruń Główny – Kostrzyn i Kostrzyn – Toruń Główny przeznaczone są dla mieszkańców województwa i zatrzymywać się będą wyłącznie na 3 stacjach: Toruń Główny, Bydgoszcz Główna i Kostrzyn.

Dla osób, które planują podróż pociągami Arrivy, przewoźnik przygotował atrakcyjną promocję, oferując bilet tam i z powrotem w niższej cenie. Kupując bilet na festiwal można dodatkowo wspomóc potrzebujących – część dochodów z ich sprzedaży trafi na konto fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bilety można będzie nabyć na stronie internetowej www.arriva.pl, na portalu www.e-podroznik.pl lub poprzez aplikację mobilną na telefony komórkowe Arriva Rail. Bilety dostępne będą także w kasach biletowych Arriva RP na dworcach Bydgoszcz Główna, Grudziądz i Świekatowo (powiat świecki) oraz bezpośrednio u obsługi pociągu.

Jutro ruszy także facebookowy konkurs. Aby wygrać jeden z 10 voucherów na przejazd specjalnym pociągiem Arrivy na Pol'and'Rock i z powrotem, wystarczy zostawić pod konkursowym postem zdjęcie w festiwalowej stylizacji inspirowanej kolorami promocyjnymi Kujawy Pomorze. Więcej informacji znajdzie się jutro na profilu województwa kujawsko-pomorskiego na Facebooku.