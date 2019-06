Coraz więcej osób mówi, że tak to się nie może skończyć. Fani wprost twierdzą, że brak specjalnych pociągów na festiwal organizowany na zachodnim krańcu Polski to szykana mająca na celu obniżenie prestiżu Pol’and’Rock festiwalu. Nie jest tajemnicą, że statystyki, pokazujące setki tysięcy młodych ludzi zmierzających co roku na największą w Polsce imprezę muzyczną są solą w oku przeciwników Jurka Owsiaka.

Owsiak, słysząc o biernej postawie PKP najpierw apelował o rozwagę, a teraz znalazł inny sposób. Wraz z Antyradiem organizuje akcję „Skazani na Busa”. O co chodzi? By starym zwyczajem gromadzić się grupami, które busami lub samochodami przyjadą na festiwal.

Akcja ma oficjalnie wystartować 8 lipca, ale fani nie czekają. Już skrzykują się na FB Antyradia w grupy, wymieniają się informacjami skąd i jak dużym pojazdem będą ruszać.

Takie akcje to nic nowego – fani bardzo często na forach lub grupach społecznościowych wymieniają się informacjami na temat transportu. Dzieje się tak niemal zawsze wtedy, kiedy koncerty organizowane są w miesjach, które z punktu widzenia części mieszkańców Polski oddalone są o setki kilometrów jak Open’er w Gdyni czy imprezy organizowane w Krakowie.

Teraz możemy mieć do czynienia z pierwszą wielką społeczną akcją, na której największym przegranym mogą okazać się koleje państwowe. Jeśli młodzi nauczą się, jak korzystać z alternatywnych sposobów przejazdu (do akcji już ma włączyć się BlaBlaCar), może na długie lata odmienić to ich wybór środka lokomocji.

Premier: poleciłem przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą

Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim i minister Elżbietą Witek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem ministrowi Andrzejowi Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce - poinformował Morawiecki na Twitterze. Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe MSWiA - dodał szef rządu.

Pod koniec maja o rezygnacji Przewozów Regionalnych z organizacji dodatkowych pociągów na festiwal w Kostrzynie poinformowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wskazując, że taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy od 25 lat. Kolejowa spółka odpowiedziała kilka dni temu, że uruchomienie dodatkowych komercyjnych pociągów musicREGIO jest nieuzasadnione ekonomiczne.

Jak przekazał jej rzecznik Dominik Lebda, pociągi te przyniosły w ubiegłym roku stratę w wysokości 1 mln zł. Dodał, że spółka ograniczyła koszty funkcjonowania poprzez dostosowanie ilości eksploatowanego taboru do oferty, którą zamawiają marszałkowie województw. Oznacza to, że nie mamy już takiej nadwyżki taboru, jaką mieliśmy wcześniej, dlatego nie jesteśmy w stanie uruchomić pociągów musicREGIO na takich zasadach jak w latach ubiegłych - powiedział Lebda.

Rzecznik zaznaczył wówczas, że rozważane są możliwości wzmocnienia oferty połączeń regionalnych realizowanych na dzień na zlecenie Urzędów Marszałkowskich. "Trwają w tym zakresie rozmowy i są już pierwsze efekty" - wyjaśnił.

Pismo do przewoźnika wystosowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, zdaniem której brak dodatkowych pociągów przy tak dużej imprezie masowej wywołałby problemy komunikacyjne nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Pomoc w dojeździe na festiwal zaoferowały władze niektórych województw. We wtorek marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przekazał, że opolski zarząd województwa zwrócił się do przewoźników z zapytaniem o możliwość organizacji transportu. Z podobnymi inicjatywami wyszły już władze województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.