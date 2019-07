Już jako dziecko Jillian Banks uwielbiała przekładać swoje myśli na papier. Chociaż na zewnątrz była zwyczajną dziewczynką, w jej wnętrzu rosło poczucie samotności i izolacji. Jej pamiętnik pełen był zapisków, często w formie potoku świadomości, czym dawała upust wszystkim niespokojnym myślom. Z każdym kolejnym rokiem ta rutyna przeobrażała się w umiejętność pisania wyjątkowych tekstów, a następnie muzyki. Dziś BANKS jest jedną z najciekawszych artystek szeroko pojmowanej alternatywy.

Po pierwszych EP-kach "Fall Over" i "London" (2013), zaprezentowała swój debiutancki album "Goddess" (2014). Jeszcze przed jego wydaniem zwróciła na siebie dużą uwagę, między innymi za sprawą kawałka "Waiting Game", który został wykorzystany w kampanii reklamowej Victoria's Secret. A dzięki trasie z The Weeknd zyskała rozgłos na rynku międzynarodowym. Kiedy w 2016 roku wychodził jej drugi album "The Altar", miała mocną pozycję wśród najważniejszych artystek swojego nurtu. A jej nazwisko wymieniane było w jednym rzędzie obok takich artystek jak Lorde czy Lana Del Rey. Niespełna dwa tygodnie temu premierę miała kolejna płyta BANKS, zatytułowana po prostu "III". Jak przyznaje, wcześniej w jej twórczości dominowały kolory ekstremalne - biel i czerń. Teraz dopuściła do głosu szerszą paletę barw. "Może to dorosłość", przyznaje BANKS. "Ten album jest o zmianie dziewczyny w kobietę oraz wszystkich trudnych krokach, których ten proces wymaga".

