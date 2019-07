Jak anonsują organizatorzy Audioriver, koncerty prezentujące różne gatunki elektronicznych i alternatywnych brzmień odbywać się będą na ośmiu głównych scenach.

Podczas Audioriver wystąpią m.in. Collin Benders, Fjaak, Jon Hopkins, Jayda G., Modeselektor, Damian Lazarus, Park Hye Jin, a także Andy C, The Blaze, British Murder Boys oraz S.P.Y ft. MC LowQui i Charlotte de Witte.

Na festiwalową publiczność czekały będą także specjalne strefy tematyczne, w tym strefa przygotowana we współpracy z Fundacją #sexedPL Anji Rubik oraz strefa Komisji Europejskiej.

Twórcy Audioriver zapowiadają, że strefa #sexedPL, która będzie działać w piątek i w sobotę w godzinach od 19. do 23., „to przestrzeń bez wstydu i moralizatorstwa”, gdzie odbywać się będą m.in. otwarte spotkania z zaproszonymi przez Anję Rubik i Społeczny Komitet ds. AIDS edukatorami, a w ramach akcji „Sprawdź się!” będzie można przebadać się na obecność STI.

Podzielona na sektory tematyczne, obejmujące sztukę, ekologię i sport, strefa Komisji Europejskiej, czynna w piątek i w sobotę w godzinach od 18.30 do 3, jak podkreślają organizatorzy Audioriver, będzie miejscem „promocji wartości Europejskich i wspólnotowych”.

Dla festiwalowiczów otwarte będzie m.in. kino „EUandME” z seansami filmowymi znanych europejskich reżyserów, uruchomiona zostanie Mash Machine do aranżacji muzyki, czekała też będzie ścianka wspinaczkowa oraz warsztaty, jak wykorzystać ponownie tworzywa sztuczne przetwarzając używane rzeczy z materiału np. na bransoletki, torby na zakupy czy wyplatane zabawki dla zwierząt.

Podczas Audioriver odbywać się będą panele dyskusyjne, w tym o przyszłości muzyki elektronicznej i muzyce tego gatunku w grach komputerowych. Imprezą towarzyszącą festiwalowi będą targi muzyczne, na których zaprezentują się m.in. Bassline/Glitch Pictures, chronimysluch.pl, Follow The Step/Smolna/Fest Festival oraz Lauda Audio, Plays.pl, Projektowa, Revive x 999, Schron ft. Oddity, Sound Machines & Fundacja Nobiscum, Sound.pl, a także Subraum, TAMA, Up To Date Festival, Vinylgate Recordstore, Visions Booking & Music Promotion.

„A w niedzielę odpoczynek na prawdopodobnie najpiękniejszej dziennej imprezie w Polsce - Sun/Day” – zapraszają twórcy Audioriver, anonsując, że na zakończenie tegorocznej odsłony festiwalu w płockim parku nad Wisłą wystąpią m.in. Foxall, Leon & Glasse, Brina Knauss, a także In-Deed, Kissy Sell Out i Jaguar Skills.

Audioriver odbywa się w Płocku od 2006 r. To jedna z największych imprez muzyki elektronicznej i alternatywnej w Europie. Ostatnia edycja wydarzenia, którego organizatorem jest Fundacja Jest Akcja!, zgromadziła 30 tys. osób.

W 2012 r. Audioriver znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił imprezę na czwartym miejscu wśród festiwali muzyki elektronicznej na świecie - festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.