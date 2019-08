Akcja muzyczna "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" jest częścią obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"To inicjatywa muzyczna, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach obchodów wybuchu Powstania. Od 13 lat zapraszamy wszystkich chętnych do upamiętniania tamtego czasu i jego bohaterów poprzez wspólne śpiewanie piosenek powstańczych" - opowiadała Marta Nowak z działu edukacji kulturalnej Instytutu Stefana Starzyńskiego, oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego, organizującego imprezę.

Jak co roku odbędzie się ona wieczorem 1 sierpnia na pl. Piłsudskiego. "Zaprezentowanych zostanie 19 utworów powstańczych. Zagra, podobnie jak rok temu, orkiestra pod dyrekcją Jana Stokłosy. Wystąpi także Chór Warszawiaków, chór profesjonalny oraz troje solistów - Natalia Piotrowska, Sebastian Machalski i Kuba Jurzyk" - zapowiadała Nowak.

Przybyli na pl. Piłsudskiego będą mogli zaśpiewać m.in. takie utwory jak "Warszawskie dzieci", "Warszawo ma" czy "Sanitariuszka Małgorzatka". "Rozdawane będą przygotowane specjalnie na tę okazję śpiewniki, także wszyscy będą mogli wspólnie zaśpiewać piosenki. Ich teksty będą wyświetlane również na telebimach. Koncert będzie też transmitowany przez TVP1" - powiedziała Nowak.

"Poprzez to wydarzenie chcemy zjednoczyć warszawiaków, ale nie tylko. Zapraszamy zainteresowanych z całego kraju i mamy sygnały, że osoby z naprawdę odległych miejscowości przyjeżdżają specjalnie na ten koncert. Ważne by pamiętać i przypominać o Powstaniu, szanować to co zrobili jego uczestnicy i przekazywać to młodszym pokoleniom. Ponieważ powstańców jest już wśród nas coraz mniej ważne byśmy doceniali co zrobili dla nas i dla naszego dzisiejszego świata" - dodała Nowak.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. (PAP)