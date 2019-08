Przez całe wakacje, od 12 lipca, Narodowe Centrum Kultury zaprasza co piątek na 2. "Dziedziniec Kultury" – cykl wydarzeń artystycznych na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

9 sierpnia odbędzie się cykl imprez pt. "Gościniec". O godz. 15 rozpoczną się pokazy tańca afrykańskiego, po których odbędą się warsztaty taneczne i gry na bębnach. W prezentacji tańców z Zachodniej Afryki wezmą udział Viola Wojciechowska, Paul Grocott i Zbyszek Iwański.

Na godz. 21 zaplanowano otwarty koncert Soyka & Buba Action Direct Tales.

Stanisław Soyka to wybitny wokalista jazzowy, kompozytor, pianista oraz skrzypek. Zadebiutował w listopadzie 1979 r. recitalem muzyki bluesowej i gospel w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W 1981 r. ukazała się jego płyta "Blublula" zawierająca porywające wykonania takich standardów, jak np. "I'm just a lucky so and so" Duke'a Ellingtona z towarzyszeniem Tria Wojciecha Karolaka. Płyta stała się "Jazzową płytą roku '81" i sprzedała się w tzw. "złotym" nakładzie.

W latach 80. artysta występował na znanych festiwalach jazzowych polskich i zagranicznych (All Stars Jazz Fest - Sztokholm, Umbria Jazz –Perugia, Nancy Jazz Festiwal).

W 1988 r. muzyk rozpoczął współpracę z Januszem Yaniną Iwańskim, gitarzystą jazz-rockowej grupy Tie Break. Duet Soyka & Yanina nagrał szereg płyt (przy współudziale innych muzyków z kręgu Tie Break'u). W latach 1996-2002 ukazały się m.in. takie albumy, jak "Polskie Pieśni Wielkopostne", "Soykanova" i "Sztuka Błądzenia".

W 2010 r. w Sopocie podczas X Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry" Stanisław Soyka otrzymał nagrodę za najlepszą oryginalną muzykę do słuchowiska "Jeszcze się spotkamy młodsi" wg scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Czeczota.

W czerwcu 2011 r. Soyka został uhonorowany nagrodą Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu za całokształt twórczości.

Do jednego ze swych projektów Soyka zaprosił Buba Badjie Kuyateha – artystę z Gambii, wirtuoza gry na egzotycznej korze. Jest on potomkiem rodziny griotów, którzy w Zachodniej Afryce tworzą cech mistrzów muzyki i strażników ustnej historii.

W rodzinnej Gambii Buba Badjie Kuyateh jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych muzyków nowej generacji. Uchodzi za mistrza "african funky style". W 2012 r. wyruszył z koncertami do Europy, a ważnym dla niego przystankiem okazała się Warszawa. Tu założył zespół Bantambo (fuzja kory, funku i jazzu), dał też szereg koncertów z polskimi artystami, m.in. z Marią Pomianowską, Marcinem Maseckim, Włodzimierzem Kiniorskim i ze Stanisławem Soyką.(PAP)