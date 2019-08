Do najnowszych kompozycji, wśród których na pewno nie zabraknie „Absolutnie, absolutnie” czy „Jesteś Pragnieniem”, dołączą starannie dobrane utwory z poprzednich albumów i razem stworzą niepowtarzalną miłosną opowieść. Doznaniom muzycznym towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana oprawa wizualna. Pojawiać się będą także muzyczne niespodzianki.

Plan koncertów:

11.10 – Rzeszów, Pod palmą

12.10 – Lublin, Klub 30

19.10 – Wodzisław Śląski, WCK

20.10 – Bielsko – Biała, Miasto

24.10 – Bydgoszcz, MCK

25.10 – Szczecin, Stara Rzeźnia

26.10 - Rypin, RDK

08.11 – Opole, NCPP

09.11 – Katowice, Rialto

15.11 – Olsztyn, CEiIK

17.11 – Kielce, Bohomass Lab

21.11 – Łódź, Wytwórnia

22.11 – Kraków, Kwadrat

27.11 - Toruń, Dwór Artusa

29.11 - Kołobrzeg, RCK

30.11 – Poznań, Tama

07.12 – Gdańsk, Parlament

08.12 – Warszawa, Palladium

11.12 – Wrocław, Stary Klasztor

12.12 – Zielona Góra, Kawon

15.12 – Białystok, Zmiana Klimatu

„Miłość” to pierwszy w pełni polskojęzyczny i najbardziej piosenkowy album Sorry Boys. Znalazło się na nim 11 utworów wypełnionych nośnymi melodiami i dojrzałymi tekstami Beli Komoszyńskiej. „Miłość” pokazuje oblicza najważniejszego uczucia świata z prywatnej i uniwersalnej perspektywy. Portretuje kobiecość uchwyconą w procesie życiowej zmiany i robi to z przytupem. Gościem specjalnym albumu jest Kayah, która przejmująco zaśpiewała w jednym z utworów. Po barokowym bogactwie „Romy” zespół zapragnął bardziej przejrzystych piosenkowych form. Jednocześnie na „Miłości” wybrzmiewają smyczki, etniczne cymbały, kalimba czy harfa. Tę nietypową orkiestrę prowadzą gitary i fortepian.

Producentem muzycznym albumu jest Marek Dziedzic. Za miks i mastering odpowiada Rafał Smoleń.