Koncert będzie miał miejsce 28 października. Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 9 sierpnia o godz. 10:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl ruszy 8 sierpnia o 10:00 I potrwa do 9 sierpnia do godz. 9:00

Baroness to John Baizley (wokal/gitara), Gina Gleason (gitara), Nick Jost (bas) i Sebastian Thomson (perkusja). Zespół otrzymał nominację do nagrody Grammy za piosenkę „Shock Me” ( z albumu „Purple”, 2015) w kategorii „Best Metal Performance”. „Purple” zebrał pochwały na całym świecie, na czele z magazynem Pitchfork mówiącym, że album zawiera „jedne z największych i najmocniejszych utworów, jakie zespól Baroness kiedykolwiek napisał” oraz Mojo stwierdzające, że „Baroness wydało arcydzieło”. Album otrzymał wiele wyróżnień, a pochodzący z niego utwór „Shock Me’’ znalazł się na 10. Miejscu na liście Entertainment Weekly’s Top 40 Songs of 2015. Płyta zajęła 6 miejsce w zestawieniu Pitchfork Best Metal Albums of 2015 oraz 7 miejsce na liście Rolling Stone’s 20 Best Metal Albums of 2015. Lista albumów studyjnych zespołu to: Gold & Grey (2019), Purple (2015), Yellow & Green (2012), Blue Record (2009), Red Album (2007), A Grey Sigh in a Flower Husk (Split LP, 2007), Second (EP, 2004) oraz First (EP, 2004).

„Gold&Grey”, ostatni album Baroness miał premierę w czerwcu 2019 roku.