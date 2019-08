Za pulpitem dyrygenckim stanie Krzysztof Penderecki. Koncert wpisuje się w trwające w woj. śląskim obchody setnej rocznicy Powstań Śląskich.

W pierwszej części wieczoru wystąpią: Grubson, Aleksandra Królik, Czesław Mozil, Renata Przemyk, Sebastian Riedel i Skubas. Potem zagra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego z Iwoną Sobotką jako solistką. Publiczność wysłucha najpierw dzieła samego dyrygenta - "Chaconne" - określanego jako "muzyka lamentu odbywającego się bez słów". "Ten niezwykle przejmujący utwór, obfitujący w piękne melodie, został napisany w reakcji na śmierć polskiego papieża i dedykowany jest jego pamięci" - wyjaśniła Marta Szybiak z biura promocji Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego.

Później przyjdzie czas na jedno z najbardziej znanych dzieł muzyki drugiej połowy XX wieku i zarazem najsłynniejszy utwór Henryka Mikołaja Góreckiego, czyli III Symfonię op. 36 "Symfonię pieśni żałosnych".

"To dzieło o duchowym wręcz charakterze, przemawiające ekspresją podkreślaną prostotą melodii, żarliwym kanonem orkiestry i emocjonalną partią sopranu. Solo w tym uwielbianym na całym świecie dziele wykona Iwona Sobotka" - powiedziała Marta Szybiak.

Symfonia pieśni żałosnych składa się z trzech części. Pierwsza to średniowieczny lament maryjny, druga została napisana do tekstu wiadomości napisanej na ścianie celi w kwaterze gestapo podczas wojny, trzecia powstała z inspiracji ludową piosenką powstańców śląskich. Górecki skomponował ją w 1975 r., jednak dopiero po osiemnastu latach od jej powstania, dzięki nagraniu zespołu London Sinfonietta z solistką Dawn Upshaw, płyta rozeszła się w ponadmilionowym nakładzie na całym świecie, wchodząc do kanonu arcydzieł muzyki symfonicznej XX wieku.

Sobotni koncert jest organizowany wspólnie przez Filharmonię Śląską i Muzeum Śląskie pod patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego.