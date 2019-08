Tangerine Dream, Ben Frost oraz Holly Herndon wystąpią w klubie B90.

Tangerine Dream to obok Kraftwerk jedni z pionierów muzyki elektronicznej. Zespół powstał pod koniec lat 60. w Berlinie. Pierwszy album "Electronic Meditation" wydali w 1970 r. Do tej pory sprzedali ponad 70 mln płyt. Nagrywali też muzykę do filmów, m.in. "Cena strachu" Williama Friedkina i "Złodziej" Michaela Manna.

W Polsce zaprezentują m.in. materiał z ostatniego krążka "Quantum Gate". To będzie ich kolejna wizyta w naszym kraju. Po raz pierwszy wystąpili w 1983 r. Publiczność, która wtedy szczelnie wypełniła stołeczny Torwar, usłyszała taką zapowiedź z ust popularyzatora muzyki elektronicznej, Jerzego Kordowicza: "Dobry wieczór; polska agencja artystyczna Pagart i państwowe przedsiębiorstwo imprez artystycznych Impart, zapraszają Państwa na koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny; przed Państwem Chris Franke, Johannes Schmoelling i Edgar Froese, czyli Tangerine Dream".

Rok po koncercie w Warszawie ukazała się płyta z jego zapisem, "Poland". Jej fragment został użyty w serialu Netfliksa "Stranger Things".

Na początku 2015 r. zmarł założyciel i lider zespołu Edgar Froese. Dzisiaj zespół występuje w składzie Thorsten Quaeschning, Ulrich Schanuss oraz skrzypaczka Hoshiko Yamane.

Również w czwartek w klubie B90 wystąpi australijski producent i kompozytor Ben Frost. W swojej twórczości porusza m.in. problem zmian klimatycznych. Współpracował z Amnesty International, jest autorem ścieżki dźwiękowej do niemieckiego serialu "Dark", stworzył "Music for Solaris" – projekt muzyczny nawiązujący do ekranizacji Lemowskiego "Solaris" Andrieja Tarkowskiego. Na scenie w B90 będzie mu towarzyszyć MFO, czyli Marcel Weber - artysta pracujący z obrazem i światłem.

Z kolei Holly Herndon wystąpi z towarzyszeniem chóru. Amerykańska artystka tworząca w Berlinie zaprezentuje m.in. materiał z najnowszej płyty "Proto", którą nagrała wykorzystując sztuczną inteligencję. W październiku artystka wystąpi też na krakowskim festiwalu Unsound, którego kuratorzy współtworzyli program Solidarity of Arts.

W tym roku festiwal Solidarity Of Arts 2019, które potrwa do niedzieli, poświęcony jest Olegowi Sencowowi, a hasłem przewodnim jest odwaga.

Oleg Sencow to ukraiński reżyser filmowy, pisarz, dokumentalista, uczestnik Euromajdanu. Protestując przeciwko rosyjskiej aneksji Krymu, został oskarżony przez rosyjskie służby bezpieczeństwa o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Nie przyznał się do winy. W sierpniu 2015 r. rosyjski sąd skazał go na 20 lat syberyjskiego łagru. Odsiaduje wyrok.

Sencow będzie tegorocznym laureatem nagrody Neptun, przyznawanej przez prezydenta Gdańska twórcom, których artystyczna działalność odzwierciedla wartości wolności i solidarności.

Wśród muzycznych gwiazd tej edycji imprezy znaleźli się również m.in. Pussy Riot, Mary Komasa, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", donGURALesko, Felicita.

Więcej o festiwalu Solidarity of Arts na stronie http://solidarityofarts.pl/.