Muzycy zapowiedzieli koncerty w charakterystyczny dla siebie sposób:

Po wspólnej imprezie osiemnastkowej Kuby i Łukasza - wokalisty i gitarzysty zespołu - rano do domu tego pierwszego wparował prokurator, zadając kilkanaście bardzo niewygodnych pytań dotyczących przebiegu wieczoru. Misiek - saksofonista - na swojej dostał pasem tylko czternaście razy, bo huczną zabawę w internacie przerwał wychowawca i kazał wszystkim gościom rozejść się do swoich pokojów. Maciek (keyboard + gitara), Artur (bas) i Jarek (perkusja) - wchodzili w dorosłość w domowym zaciszu, wśród domowników, więc wszystko w zasadzie przed nimi.

Muzycy zapowiadają, że w nadchodzącej trasie koncertowej...

Nie będą się oszczędzać, bo w dorosłość wchodzi się raz i tylko raz ma się taką trasę! Zagrają numery z każdej płyty, przekrojowo, rzadko grane i te znane najbardziej, te na które czekacie od dawna i te, które śpiewacie z nimi przy każdym spotkaniu. Zabierają ze sobą na trasę cztery fajne zespoły: jeden, który brzmi jak zagraniczny, choć jest z Polski, drugi, który brzmi jak zagraniczny, bo jest zza granicy, trzeci jest z Poznania, a The October Leaves grali przed nimi już jesienią 2018.

Zespół Happysad po sześciu latach ponownie otwiera konkurs coverowy. Wszyscy pragnący pochwalić się swoim wykonaniem jakiegoś happysadowego utworu mają szansę podczas jednego z wieczorów stanąć z nimi na scenie przed publicznością. Szczegóły znajdziecie na stronie facebookowej grupy. Poprzednia edycja odbiła się szerokim echem i niejednemu z uczestników zmieniła życie. Wystarczy nadmienić, że to właśnie w tym konkursie brał udział Maciej Ramisz, który dzięki niemu w niedługim czasie dołączył do zespołu i jest w nim do dziś.

Oto jak wygląda harmonogram trasy:



HAPPYSAD

+18 TOUR

+ goście - allusinlove (UK), Noże (PL), Glasspop (PL), The October Leaves (PL)

04.10 - Polkowice

11.10 - Koszalin

12.10 - Gdynia

13.10 - Bydgoszcz

17.10 - Warszawa + Noże + allusinlove

18.10 - Łódź + Noże + allusinlove

19.10 - Wrocław + allusinlove

25.10 - Częstochowa

26.10 - Zabrze + Noże

07.11 - Toruń + Noże

08.11 - Poznań + Noże

09.11 - Zielona Góra

10.11 - Szczecin

15.11 - Lublin + The October Leaves

16.11 - Białystok

22.11 - Radom

28.11 - Rymanów + Glasspop

29.11 - Kraków + Glasspop

30.11 - Bielsko - Biała

01.12 - Czerwionka Leszczyny