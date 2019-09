19 wokalistów, którzy pojawili się w piosenkach Avicii’ego, w tym Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora oraz Joe Janiak (pełna lista poniżej) wraz z 30-osobowym zespołem zaprezentuje największe hity Avicii’ego. Koncert otworzą sety w wykonaniu Davida Guetty, Kygo, Dimitriego Vegasa & Like Mike’a, Laidback Luke’a i Nicky’ego Romero. Wszyscy byli bliskimi przyjaciółmi Tima Berglinga.

Zyski z koncertu trafią na konto fundacji działającej na rzecz osób z problemami psychicznymi. Sprzedaż biletów rusza 5 września o godz. 10:00.

The Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness będzie pierwszą okazją do usłyszenia wielu utworów artysty na żywo.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że przyjaciele Tima, producenci, artyści i współpracownicy przylecą do Sztokholmu, by pomóc zrealizować nam to przedsięwzięcie. Każdy z nich wyraził chęć współpracy w walce z chorobami psychicznymi oraz wsparcie dla Tim Bergling Foundation. Nie możemy się doczekać tego wydarzenia. Każdego roku około 1500 osób w Szwecji odbiera sobie życie. Na świecie ta liczba wynosi prawie milion. Takie tragedie mają nieodwracalny wpływ na rodziny oraz najbliższych. To światowy kryzys i druga najczęstsza przyczyna śmierci ludzi w wieku 15-29, według danych WHO. Celem tego koncertu jest głośne opowiedzenie o problemie i zwrócenie uwagi na piętno, jakie spoczywa na tematach chorób psychicznych oraz samobójstw. Potrzebujemy odpowiednich narzędzi i środków, by z tym walczyć, zwłaszcza u młodych – wyjaśnia ojciec Avicii’ego.

Artyści, którzy wezmą udział w koncercie (więcej nazwisk wkrótce):

-Adam Lambert

- Alex Ebert

- Aloe Blacc

- Amanda Wilson

- Andreas Moe

- Audra Mae

- Blondfire

- Bonn

- Carl Falk

- Dan Tyminski

- Daniel Adams Ray

- Joe Janiak

- Nick Furlong

- Otto Knows

- Rita Ora

- Sandro Cavazza

- Simon Aldred

- Vargas Lagola

- Zak Abel

Tim Bergling Foundation została założona przez rodzinę Avicii’ego. Poza działaniu na rzecz osób z problemami psychicznymi, organizacja zajmuje się również walką z katastrofami ekologicznymi oraz utrzymaniem zagrożonych gatunków. Fundacja działa nie tylko w Szwecji, ale swoje cele pragnie spełniać także w innych miejscach na świecie.