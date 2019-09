Popularny brytyjski zespół istniejący od 1999 roku, znany z utworów takich jak "The Bay" czy "The Look" przyjedzie do naszego kraju na dwa koncerty w ramach trasy, promującej najnowszy album pt. " Metronomy Forever".

Bilety dostępne od 20.09.2019 o godz. 10:00.

Grupa wystąpi:

31.03.2020 / Poznań - klub Tama

01.04.2020 / Warszawa - klub Progresja

Na „Metronomy Forever” znajdziemy 17 utworów. Długość krążka wynika z chęci zapewnienia słuchaczowi przestrzeni, a nie zestawianiu przypadkowych piosenek w bukiet niczym róże ze stacji benzynowej. Metronomy słyną z umiejętnego łączenia nietypowego funku, energetycznych klubowych brzmień i ezoterycznego popu, a mieszankę tę przeplatają nastrojowymi, skrzącymi i melodycznymi utworami elektronicznymi.

Lider Metronomy, Joseph Mount, przyznaje, że szósty album zespołu został zainspirowany w dużej mierze doświadczeniem słuchania radia, z nieskończoną liczbą stacji, piosenkami w różnych stylach, grających nieustannie, z jednym celem: by poprawić nastrój odbiorcy. Mount przeniósł się z mieszkania w hałaśliwym Paryżu do rezydencji na wzgórzu z ogrodem w Anglii, co również wpłynęło na brzmienie „Metronomy Forever”, dodając albumowi spokoju i radości.