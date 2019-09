Gościem koncertu mają być muzycy Filharmonii Wrocławskiej. Występ zaplanowano na 5 października we wrocławskiej Hali Stulecia.

Radzimir Dębski (Jimek) zdążył przyzwyczaić publiczność do tego, że jego koncerty to niezwykłe widowiska łączące muzykę klasyczną z nowoczesnym brzmieniem. Każdy jego występ to także niepowtarzalna okazja do spotkania topowych artystów polskiej sceny muzycznej. Również podczas tego wydarzenia nie zabraknie gości - pierwszym wykonawcą, którego udział został oficjalnie potwierdzony jest Jan-Rapowanie. Dodatkowo widzowie, którzy zakupią bilety na trybunę C1, będą mogli zobaczyć Jimka w roli dyrygenta niejako “od kuchni”, gdyż artysta będzie skierowany do nich przodem.

Jimek to pseudonim artystyczny Radzimira Dębskiego - kompozytora i producenta muzycznego. Dębski komponuje muzykę do filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, spotów reklamowych oraz spektakli teatralnych. Szersza publiczność usłyszała o nim w 2012 roku po wygranej w konkursie na remix utworu Beyoncè “End of time”, który znalazł się na płycie artystki “4:The Remix”. Od marca 2015 roku prowadził Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, podczas koncertów JIMEK x MIUOSH x NOSPR. Album JIMEK x MIUOSH x NOSPR 2015, będący zapisem koncertów, po premierze zyskał status złotej płyty. Wtedy także powstał Hip Hop History Orchestrated by JIMEK, czyli medley 30 fragmentów utworów hip-hopowych wykonanych jako bis. Nowe aranżacje legendarnych kawałków podbiły serwis Youtube na całym świecie, a klip udostępnili, m.in. Nicki Minaj, Pharoahe Monch, M.O.P, Mobb Deep, Wu-Tang Clan czy Ashton Kutcher. W sierpniu 2016 roku artysta był również gospodarzem koncertu JIMEK+ podczas festiwalu Solidarity of Arts. Jego gośćmi byli, m.in. zdobywca nagrody Grammy, Kenny Garrett, amerykańska grupa Naturally 7, Alune Wade, a także ścisła czołówka reprezentantów polskiej sceny hip hopowej – Łona i Webber & The Pimps i Kaliber 44. To widowisko na placu gdańskiej Ołowianki zgromadziło ponad 18-tysięczną widownię.

We wrześniu 2016 Jimek zagrał koncert w berlińskim Konzerthaus, podczas którego poprowadził Konzerthausorchester. Materiał został wydany przez Deutsche Grammophon i Universal Music Deutschland. W 2017 roku skomponował muzykę do filmów „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” w reżyserii Marii Sadowskiej (za którą otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Filmowej Orły 2018 w kategorii “Najlepsza muzyka) oraz „Atak paniki” w reż. Pawła Maślony (wyróżnioną nagrodą Grand Prix na Festiwalu Filmowym im. Krzysztofa Komedy oraz na Festiwalu Młodzi i Film Jantar 2018).

W czerwcu 2018 został także nagrodzony podczas festiwalu Transatlantyk 2018 zdobywając nagrodę Best Polish Young Composer 2018 za muzykę do “Ataku Paniki” i “Sztuki Kochania”.