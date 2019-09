Wraz z ogłoszeniem nadchodzącej funky’owej płyty "Blue Eyed Soul", która ukaże się na rynku 8 listopada, Simply Red ujawnia dziś szczegóły oczekiwanej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Europie. Trasa rozpocznie się w 2020 roku i obejmie łącznie 33 miasta. Simply Red uznawany za jeden z najlepszych zespołów wywodzących się z Wielkiej Brytanii, grających muzykę na żywo, powraca ze swoimi hitami wszech czasów tj. ‘Stars’, ‘Holding Back The Years’, ‘Fairground’, czy ‘Money’s Too Tight To Mention’, a także z całkowicie nowymi utworami.

Zespół wystąpi w Warszawie 25 listopada 2020 r. na COS Torwar.

Mick Hucknall od powstania Simply Red w 1985 roku, jest głównym kompozytorem oraz liderem zespołu, Wspiera go saksofonista Ian Kirkham, który dołączył do zespołu w 1986 roku. Obecny skład Simply Red pozostaje niezmieniony od 2003 roku, a nowa trasa będzie bazować na najmocniejszych stronach tego fantastycznego zespołu. "Chcę, żeby cieszyli się grą, aby tłumy wstawały i poruszały się, a wszyscy wkładali w to swoje serce. Ważne jest uchwycenie tego rytmu" - wyznaje Hucknall.

‘Blue Eyed Soul’ nagrany został w londyńskim British Grove Studios. Autorem tekstów do wszystkich piosenek – uwzględniając najnowszy singiel zespołu ‘Thinking Of You’, jest Mick Hucknall, a producentem długoletni współpracownik zespołu - Andy Wright. ‘Blue Eyes Soul” czerpie inspirację z klasycznego funku i soulu: Wilson Pickett, Dyke & the Blazers, James Brown I Tower of Power. “Nie mogę doczekać się grania na żywo - to jest prawdziwe”, mówi Hucknall o nadchodzącej trasie, „Chcę się dobrze bawić”.