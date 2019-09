Koncerty hologramów powoli stają się powszechną praktyką. W ten sposób organizowano już imprezy, na których gwiazdami "byli" Roy Orbison, w przygotowaniach od wielu lat są występy Abby i Michaela Jacksona. Trasa z hologramem Whitney Houston, choć brzmi niezwykle kuriozalnie, nie powinna specjalnie zaskakiwać.

Poniżej lista koncertów, na których - stety lub niestety - nie ma Polski. najbliżej Polski hologram będzie można podziwiać w Mińsku, Berlinie oraz Bratysławie.

Nie wszystkim takie podejście się podoba. "Dajcie jej spoczywać w spokoju" - piszą pod umieszczonym na Instagramie poście fani Whitney.

27.02 – Liverpool, M&S Bank Arena 2 Arena

28.02 – Manchester, Apollo

29.02 – Leeds, First Direct Arena

01.03 – Glasgow, SEC Armadillo

02.03 – Aberdeen, P&J Arena

03.03 – Dublin, Bord Gais Theatre

04.03 – Birmingham, Arena

05.03 – Bournemouth, Bournemouth International Centre

05.03 – Cardiff, Motorpoint Arena

07.03 – Brighton, Centre

08.03 – Nottingham, Royal Concert Hall

10.03 – Hammersmith, Apollo

12.03 – Bruksela Bozar

13.03 – Amsterdam, AFAS Live

14.03 – Gandawa, Capitole

19.03 – Zurych, Samsung Hall

20.03 – Berlin, Admirals Palast

22.03 – Wiedeń, Stadhalle F

23.03 – Bratysława, Inchebo Expo Arena

25.03 – Kopenhaga, Forum Black Box

26.03 – Oslo, Folketeatret

28.03 – Sztokholm, Cirkus

30.03 – Sankt Petersburg, BKZ Oktyabrisky

31.03 – Moskwa, Kremlin Concert Hall

02.04 – Kijów, Palace Ukraine

03.04 – Minsk, Palace of the Republic