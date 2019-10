W roli solisty, wraz z królewskimi filharmonikami, wystąpi amerykański pianista polskiego pochodzenia Konrad Binienda.

Jak zapowiedział dyrektor Filharmonii Łódzkiej Tomasz Bęben, tego wieczoru melomani usłyszą "kompozycje przepojone polskością i zinterpretowane przez świetnych artystów". Zaprezentowane zostaną trzy poematy symfoniczne Mieczysława Karłowicza: "Stanisław i Anna Oświęcimowie" op. 12, "Epizod na maskaradzie" op. 14 oraz "Smutna opowieść" op. 13.

Grzegorz Nowak, pełniący funkcję jednego z głównych dyrygentów Royal Philharmonic Orchestra, z którą występował na wielu tournee koncertowych m.in. w Anglii, Szwajcarii, Turcji i Armenii, jako solistę tej uroczystej gali zarekomendował Konrada Biniendę - laureata prestiżowych konkursów wykonawczych, w tym Chopinowskiego Konkursu Pianistycznego Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Pianista przedstawi własne opracowanie "Allegro de concert A-dur" op. 46 F. Chopina.

Partnerem medialnym koncertu jest Polskie Radio Łódź, które zarejestruje występ królewskich filharmoników, a także nada go w specjalnym programie radiowym. Prezes Radia Łódź Dariusz Szewczyk poinformował, że koncert zostanie wydany na płycie CD.

"To niezwykła okazja, ale i wyzwanie. Przygotowujemy się do niego jak do jednego z ważniejszych w naszej historii" – zaznaczył Szewczyk.

The Royal Philharmonic Orchestra - Królewska Orkiestra Filharmoniczna została założona w 1946 roku przez sir Thomasa Beechama. Obecnie zespół stale współpracuje m.in. z Pinchasem Zukermanem, Alexandrem Shelleyem i polskim dyrygentem Grzegorzem Nowakiem. Muzycy koncertują na całym świecie, a poza tym biorą udział w niestandardowych przedsięwzięciach: nagrywają ścieżki dźwiękowe do gier wideo, dla filmu i telewizji, towarzyszą artystom muzyki popularnej, realizują program edukacyjny i społecznościowy RPO Resound z myślą o młodzieży, osobach bezdomnych i chorych.