2 czerwca 2020 r. Pat Metheny rozpocznie we Wrocławiu trasę koncertową z Trójkową Siestą podczas której odwiedzi również: Bydgoszcz - 3 czerwca; Sopot - czwartego; Warszawę - szóstego a ósmego - Bielsko-Białą - poinformował Sky Live Group, organizator koncertów muzyka w Polsce.

Pat Metheny, wirtuoz gitary, kompozytor to jedna z najbardziej znanych osobowości jazzu. Muzyk jest ceniony i uwielbiany przez setki tysięcy fanów. Stworzył własny, rozpoznawalny styl o charakterystycznym brzmieniu i barwie - jest prawdopodobnie jedynym jazzmanem o popularności dorównującej idolom pop-music. Gwiazda najważniejszych festiwali na całym świecie jest też bardzo lubiany przez polską publiczność przed którą wielokrotnie występował.

A tak o projekcie Pat Metheny - Side Eye powiedział sam gitarzysta: „Chciałem stworzyć stałą scenę na której rotacyjnie występować będą muzycy u progu swych karier, ci którzy szczególnie mnie zainteresowali. (...) Od mych pierwszych kroków w Kansas City, ale i później, czerpałem garściami z możliwości, jakie dawali mi starsi koledzy po fachu, by rozwijać się i swoją muzyczną osobowość przez pryzmat ich doświadczenia i specyficznych wyzwań ich muzyki. Czułem, że chciałem też stworzyć taką platformę, która pozwoliłaby mi skupić się na młodych muzykach, których ostatnio polubiłem, czy też z których muzyką poczułem pewne pokrewieństwo”.

„Często zgłaszają się do mnie początkujący muzycy, którzy przyznają się do wielkiej inspiracji moimi utworami i płytami i zdarza się, że zapraszam ich do siebie, żeby pograć. Bardzo często mój wpływ przejawia się wręcz w ich muzycznej naturze, bo dosłownie wyrośli na mojej muzyce. Inspiruje mnie, jak różnie sobie radzą z muzycznymi wyzwaniami niektórych moich starszych kawałków i łapię się na myśleniu, jak by to było napisać coś nowego specjalnie dla nich. Ten projekt ma nam to właśnie umożliwić” - dodał muzyk.

Gośćmi „Side Eye” są pianista i klawiszowiec James Francies oraz perkusista Marcus Gilmore.

Od 2015 r. dzięki koncertom „Siesta w Drodze”, polska publiczność miała okazję obejrzeć występy takich artystów, jak m.in. Omara Portuondo, Angelique Kidjo, Bobby McFerrin, Melody Gardot, Mariza, Anoushka Shankar i Chick Corea.