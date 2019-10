Na scenie pojawiła się wtedy śmietanka wykonawców z Czechosłowacji z legendarnym Karelem Krylem i Jaroslavem Hutką na czele. Nohavica po tym koncercie sam szybko stał się w Polsce legendą.

Czeski artysta należy do nielicznej grupy pieśniarzy bezwarunkowo uwielbianych przez publiczność. Brawurowo porusza się między globalnym folkiem i lokalnym folklorem regionu, w którym się wychował. Opowiada o życiu i śmierci, ale przede wszystkim o tym, co pomiędzy: miłości, cierpieniu, rozterkach i obawach współczesnego człowieka, o pięknie otaczającego nas świata, drobnych radościach i wielkich pasjach. Bardzo dobrze zna język polski i swoje koncerty w Polsce prowadzi w naszym języku. Nagrał kilkanaście płyt, najnowsza z nich, "Poruba", przywołuje ostrawską dzielnicę, z którą łączy go wiele wspomnień i gdzie wszystko się w jego życiu zaczęło: pierwsze miłości, przyjaźnie, znajomości, ale także awantury i szykany. Dwie piosenki z płyty ("Czarna dziura" i "Empire State") cieszyły się wielką popularnością wśród słuchaczy radiowej Trójki i zajęły wysokie miejsca na Liście Przebojów. Utworów z ostatniej płyty nie zabraknie podczas koncertu, ale usłyszymy też najbardziej znane i ukochane przez publiczność piosenki z repertuaru Nohavicy.

Artyście na scenie towarzyszyć będą Robert Kuśmierski (akordeon, piano) i Pavel Planka (instrumenty perkusyjne).

23.10.2019 godz.20:00 Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Jaromir Nohavica

Bilety: 150 zł – I miejsca, 120 zł – II miejsca, 90 zł - III miejsca