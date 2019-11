5 lipca 2020 - to właśnie tę datę powinni zapamiętać wszyscy fani zespołu.

Iron Maiden zagra wtedy na PGE Narodowym w Warszawie po dwóch wyprzedanych koncertach w Krakowie.

Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 15 listopada o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Jak zawsze odbędzie się ekskluzywna przedsprzedaż dla członków Fanklubu IRON MAIDEN.

Od czasu rozpoczęcia trasy w zeszłym roku zespół odwiedził 39 krajów na całym świecie, grając dla prawie dwóch milionów fanów, w tym występując dla 100 000 osób na legendarnym festiwalu Rock In Rio w Brazylii.

Wokalista Iron Maiden, Bruce Dickinson, mówi: "Spędziliśmy jak dotąd fantastyczny czas na trasie Legacy, a reakcja na występy sceniczne i wszystkie szalone rekwizyty (i Eddiego!), z którymi występuję, była fenomenalna. Cały zespół świetnie się bawi, dlatego naprawdę cieszymy się, że możemy wrócić do Polski i dotrzeć do jeszcze większej liczby fanów"

Gościem specjalnym podczas tego koncertu będzie Within Temptation a zespołem otwierającym Lord Of The Lost.