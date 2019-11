Zespół A-ha to niekwestionowana gwiazda, symbol lat 80. i fenomenalni muzycy, którzy są autorami bestsellerowego hitu „Take on Me” - drugiego pod względem popularności przeboju tamtego okresu. Na YouTube ma blisko miliard odtworzeń. Morten Harket, Magne Furuholmen i Paul Waaktaar-Savoy zadebiutowali albumem „Hunting High And Low”, z którym teraz powracają, by móc go ponownie zaprezentować na najbardziej prestiżowych scenach świata.

Legendarna grupa ma już na swoim koncie dwanaście albumów studyjnych, miliony sprzedanych płyt, tysiące koncertów i niezapomniane przeboje. Doskonale znają ją również polscy fani. A-ha wystąpi w naszym kraju ponownie po dziesięciu latach. W listopadzie 2009 roku grupa zagrała na muzycznym otwarciu Atlas Areny w Łodzi. Teraz zaprezentuje się na wyprzedanym koncercie w hali COS Torwar w Warszawie.

Warto wspomnieć, że koncerty w Niemczech poprzedzające warszawski wieczór z zespołem również wyprzedały się całkowicie. Co więcej, nawet przyszłoroczne, jesienne koncerty w USA osiągnęły status SOLD OUT.

Polacy kochają Norwegów, o czym świadczy ogromne zainteresowanie koncertem natychmiast po jego ogłoszeniu rok temu. Przygotowana do sprzedaży pula biletów znalazła nabywców zaledwie w ciągu kilku tygodni, a dodatkowe wejściówki na miejsca z ograniczoną widocznością również szybko zostały wykupione.

Bilety na koncert A-ha 18 listopada są już niedostępne. Na wyjątkowe wydarzenie rodem z lat 80. zaprasza agencja Prestige MJM.