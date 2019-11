Debiutowała w 1969 w lokalnej amatorskiej rockowej kapeli Astry, z którą wystąpiła na Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu. W latach 1972-1974 była członkinią najpopularniejszej żeńskiej grupy wokalnej w Polsce – Alibabki, a w 1977 śpiewała z debiutującą wówczas grupą rockową Perfect. W 1979 roku zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a dwa lata później przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii.

Pierwszy wielki sukces odniosła z grupą Matt Bianco (album "Whose Side Are You On", który ukazał się w 1984 roku podbił całą Europę, sprzedając się w nakładzie ponad 1,5 mln egzemplarzy. Album przyniósł także aż dwa brytyjskie przeboje Top 30: "Get Out of Your Lazy Bed" oraz "Half a Minute").

W 1987 roku ukazał się jej pierwszy autorski album "Time and Tide". Najpierw Basia podbiła – największy na świecie – rynek amerykański. Jej pierwszy album rozszedł się tam w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, przynosząc nawet popowy hit Top 30 na liście Billboard Hot 100 (był to tytułowy "Time and Tide"). Na całym świecie rozeszło się blisko 2 mln egz. Druga płyta "London Warsaw New York" powtórzyła ten wyczyn w roku 1990. Ten album także sprzedano w nakładzie blisko 2 mln kopii na świecie, z czego ponad 1 mln w Stanach Zjednoczonych i również przyniósł on kolejny hit Top 30 na liście Billboard Hot 100, "Cruising for Bruising". Oba albumy trafiły na sam szczyt zestawienia Top Contemporary Jazz Albums magazynu Billboard.

