Kłopotliwe jest przedstawianie Katarzyny Nosowskiej w kilku zdaniach, bo to artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej wokalistki i autorki tekstów. Jak to możliwe, że tak skromna, unikająca tłumów dziewczyna zdominowała naszą scenę? Odpowiedź jest prosta: talent i pracowitość. Gdy tylko Hey ma wolne, Nosowska solo – choć zawsze ze znakomitymi partnerami, penetruje krainy, w które z macierzystym zespołem się nie zapuszcza. Jesienią 2018 ukazał się jej kolejny solowy album "Basta", który szybko pokrył się złotem. To zbiór 11, bardzo osobistych w warstwie tekstowej, utworów, jak sama Nosowska mówi - „to najważniejsza płyta”.

Festiwal Kazimiernikejszyn to - zgodnie z nazwą - "bezspinkowa" atmosfera w magicznym Kazimierzu Dolnym, koncerty, autorskie przygody i legendarni już festiwalowicze, o których Artyści opowiadają sobie na koncertach. Dotychczas na scenie Kazimiernikejszyn wystąpili m.in. Kult, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Łąki Łan, Daria Zawiałow, Organek, Hey, Lao Che, Łona&Webber czy Julia Pietrucha. Jak zapowiadają organizatorzy, line-up tegorocznej edycji wydarzenia będzie sukcesywnie ogłaszany.

15-19.07.2020, Kazimierz Dolny

