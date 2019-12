Pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół The 1975 powstał w 2002 roku za sprawą grupy znajomych z liceum położonego na obrzeżach Manchesteru. Jego skład tworzą: Matthew "Matty" Healy (wokal, gitara), Adam Hann (gitara wiodąca), Ross MacDonald (gitara basowa) i George Daniel (perkusja). Ich poprockowa muzyka, charakteryzującą się dużą dawką eksperymentów, oraz sceniczna energia sprawiają, że zespół często porównywany jest z kultowym Radiohead.

Debiutancki krążek, The 1975, ukazał się 2 września 2013 roku, a przy jego produkcji zespół wspierał Mike Crossey, wcześniej współpracujący z Arctic Monkeys czy Foals. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Ich kolejny album zatytułowany ‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It’ wspiął się na sam szczyt list sprzedażowych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych potwierdzając tym samym, silną pozycję zespołu na rodzimym jak i międzynarodowym rynku. W 2018 roku ukazał się ich trzeci album, dzięki któremu zespół zdobył nagrodę za najlepszy brytyjski albumu podczas rozdania nagród Brit Awards w 2019 roku.

Zespół zapowiedział wydanie swojego czwartego, studyjnego albumu, którego premiera zaplanowana jest na luty 2020 roku.