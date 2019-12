To impreza organizowana wspólnie w tym miejscu po raz drugi przez samorząd woj. śląskiego, do którego należy stadion, władze Katowic oraz telewizję Polsat. Ubiegłoroczne wydarzenie zgromadziło na miejscu - według władz Stadionu Śląskiego - ponad 41 tys. osób, a transmisja – według danych telemetrycznych – ok. 1,9 mln widzów.

Pod kątem tegorocznej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" ZTM uruchomi dodatkowe kursy istniejących linii, a także specjalną linię tramwajową z centrum Katowic. "W tę noc lepiej wybrać komunikację miejską. Tak będzie nie tylko bezpieczniej, ale i wygodniej, ponieważ nie trzeba będzie martwić się np. o miejsce parkingowe" - zaznaczył w poniedziałek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

Zaplanowane przez ZTM zmiany to m.in. uruchomienie specjalnej linii tramwajowej nr 0 w relacji Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski oraz dodatkowych połączeń na liniach 6, 11 i 19 (kursują obok stadionu), a także 13, 14, 15, 16, 20, które umożliwią dalsze powroty do katowickich dzielnic Brynów, Szopienice, Koszutka, Wełnowiec, Zawodzie, Załęże oraz do Sosnowca i Mysłowic.

Wśród najważniejszych zmian na liniach autobusowych będą obsługa przystanku Chorzów AKS (w pobliżu Stadionu Śląskiego) przez przyspieszone linie nr 820, 830 i 840, a także dodatkowe połączenia na liniach nr 12, 37, 40, 138, 190, 632, 674, 689, 820, 830, 297N, 672N, 905N i 906N. Na niektórych liniach zamiast mniejszych pojazdów pojadą większe autobusy przegubowe.

ZTM zachęca, aby 31 grudnia podróże zaplanować przed wyjściem z domu. Na większości linii będą bowiem obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra. Są to rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu na liniach tramwajowych od godziny 18 oraz z wcześniejszymi zjazdami do zajezdni na liniach autobusowych i trolejbusowych (od godz. 18.).

Organizator komunikacji w Metropolii przygotował też specjalną ofertę bezpłatnych połączeń na zaplanowaną na wtorek 24 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach od godz. 16. "Metropolitalną Wigilię dla Samotnych". Linie te - o numeracji od S4 do S8 - dotrą do katowickiego MCK z Gliwic, Tarnowskich Gór, Dąbrowy Górniczej, Tychów i Sosnowca i odwiozą uczestników po zakończeniu wydarzenia.

Ponadto ZTM przypomina, że w czasie przerwy świątecznej (od 23 do 30 grudnia) zmienia się rozkład jazdy komunikacji miejskiej w całej Metropolii. W wigilię chodzi m.in. o wcześniejsze zjazdy do zajezdni – od godz. 16. W pierwszy dzień świąt planowane są kursy, jak w dni świąteczne, z dodatkowymi ograniczeniami, których liczba zostanie zmniejszona w drugie święto. W kolejne dni część linii będzie kursowała, jak w ferie szkolne.