3.10.2020, WARSZAWA, Progresja, godz. 20:00

4.10.2020, WROCŁAW, Narodowe Forum Muzyki, godz. 20:00

Steve Hackett, niezwykle utalentowany i obdarzony wielką wyobraźnią gitarzysta rockowy, na początku swojej kariery był związany z grupą Genesis, tworząc jej klasyczny skład razem z Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, Tonym Banksem i Mike'em Rutherfordem. Wspólnie nagrali wiele znakomicie przyjętych albumów takich jak choćby "Selling England By The Pound" (jedna z ulubionych płyt Johna Lennona). Steve jest również pełnym inwencji kompozytorem i w swoich utworach wykorzystuje elementy wielu różnych gatunków, m. in. jazzu, world music i bluesa.

W Genesis gra Steve'a przyniosła wiele niezapomnianych momentów - od poruszających akustycznych brzmień w "Horizons" i "Blood on the Rooftops" po pełne dramatyzmu rockowe solówki w "Firth of Fifth" i "Fountain of Salmacis". Po rozstaniu z zespołem Steve rozpoczął karierę solową, kolejny raz poszerzając swoje możliwości i przekraczając muzyczne granice - coraz to wynajdywał nie tylko nowe brzmienia, lecz również techniki takie jak "tapping". W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Steve mógł się cieszyć z przebojowego singla "Cell 151" i supergrupy GTR, założonej ze Steve'em Howe'em, która odnosiła duże sukcesy w Ameryce.

Steve współpracował też z wieloma uznanymi artystami takimi jak choćby Paul Carrack, Bonny Tyler, John Wetton i Brian May, który przyznał, że rozpoczynając muzyczną karierę, szukał inspiracji w grze Steve'a. Kolejnym przedsięwzięciem muzyka był przebojowy album "Genesis Revisited", po czym cofnął się jeszcze bardziej do swoich muzycznych korzeni, nagrywając "Blues With A Feeling". Cały czas stawiał sobie też nowe wyzwania i poszerzał muzyczne horyzonty, proponując eklektyczny miks brzmień i gatunków przyprawiony egzotyką, który do dziś fascynuje ogromne rzesze słuchaczy.

W marcu 2010 roku zespół Genesis został uroczyście wprowadzony do Rock and Roll Hall Of Fame, co tylko potwierdziło ponadczasowy charakter i przesłanie muzyki grupy. Steve zawsze miał ogromny sentyment do klasycznych utworów z jej repertuaru, nic więc dziwnego, że powstała druga część "Genesis Revisited", która ukazała się w październiku 2012 roku. W nagraniach utworów wspomogło go wielu znakomitych muzyków, a dwie trasy promujące to wydawnictwo - w 2013 i 2014 roku - cieszyły się ogromnym zainteresowaniem fanów. W programie koncertów oprócz utworów Genesis znalazły się także solowe kompozycje Steve'a.

Zaplanowana na 2019 rok trasa "Selling England By The Pound" zbiegła się z 40. rocznicą premiery trzeciego solowego albumu Steve'a, "Spectral Mornings" i od początku było wiadomo, ze będzie to spektakularne wydarzenie. Na scenie obok Hacketta pojawiła się cała plejada znakomitych muzyków, a recenzenci prześcigali się w znakomitych ocenach koncertów.

W 5. rocznicę wcześniejszej wizyty Steve'a Hacketta w Polsce, muzyk powrócił także do naszego kraju, by podczas dwóch 2,5-godzinnych koncertów przedstawić m.in. w całości (!) wspomniany wyżej album "Selling England By The Pound" oraz obszerne fragmenty znakomitego "Spectral Mornings". Znalazło się też miejsce dla bardziej aktualnych solowych kompozycji, w tym z najnowszego albumu "At The Edge Of Light".

Trasa która Steve zaplanował na 2020 i 2021 rok prawdopodobnie "przebije" tę wcześniejszą. Oto bowiem artysta wraz z przyjaciółmi-muzykami postanowił odtworzyć w całości słynny koncertowy album Genesis "Seconds Out" z 1977 roku, jedną z najlepszych rockowych płyt koncertowych wszech czasów! Zagra też wybór swoich solowych kompozycji, wszak jego spektakle do krótkich nie należą.