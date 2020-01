Jak przypomniano, to siódmy koncert "Polska pomaga" organizowany z inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na rzecz pomocy ofiarom konfliktów na świecie.

"Koncerty charytatywne z cyklu +Polska pomaga...+, podczas których wspieramy dzieło Caritas Polska, wpisały się w kalendarz i w misję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To już siódmy koncert, który współorganizujemy. W ten sposób realizujemy ideę społecznej odpowiedzialności polityków i wspieramy tych, którzy najbardziej tego potrzebują, tam, gdzie tego wsparcia najbardziej potrzeba" - napisano na stronie MKiDN.

"Konflikt w Syrii pokazuje, że znów potrzeba naszej solidarności ponad podziałami, ponad granicami, z ludźmi z innej części świata, którzy potrzebują tego samego, co my" - powiedział inicjator koncertów "Polska pomaga...", minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński cytowany na stronie.

Dodał, że "okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku sprzyjają refleksji nad tym, co ważne i działaniom charytatywnym". Szef resortu kultury zwrócił uwagę, że w przygotowanie koncertu "Polska pomaga..." zaangażowanych jest "wiele instytucji, w tym instytucje kultury, dzięki którym widzowie i słuchacze będą świadkami wydarzenia na najwyższym poziomie artystycznym".

Jak podało MKiDN, w trakcie koncertu, obok najpopularniejszych i powszechnie znanych kolęd, będzie można usłyszeć także bliskowschodnią kolędę "Woulida El Messih Hallelujeh – Chrystus się narodził, alleluja" oraz staropolską pieśń bożonarodzeniową "Jam jest dudka Jezusa mojego" – anonim z rękopisów Sióstr Karmelitanek i Benedyktynek z XVIII w. w opracowaniu Jacka Urbaniaka.

"Wojna w Syrii trwa już prawie dziewięć lat. Pochłonęła pół miliona ofiar, ale dramat mieszkańców tego kraju jest znacznie większy. Dzień po dniu zwykli ludzie zmagają się ze wstrząsającymi konsekwencjami tego konfliktu, który jest coraz mniej zrozumiały nie tylko dla społeczności międzynarodowej, ale też dla samych Syryjczyków" - przypomniano na stronie MKiDN.

"Ponad 80 proc. mieszkańców Syrii żyje w biedzie. Brak pracy, ogromne zniszczenia, przerwy w dostawie prądu i wody sprawiają, że ci ludzie, skazani na niepewne jutro, cały czas liczą na wsparcie świata. 15,5 mln ludzi potrzebuje pomocy w zakresie dostępu do czystej wody - to niemal milion więcej niż rok wcześniej. W Aleppo jedynie co 6 osoba (tzn. 16 proc.) ma wodę w kranie. W północnej Syrii wciąż milion osób polega wyłącznie na dostawach wody z cystern organizacji pomocowych. Połowa populacji ma dostęp do prądu mniej niż 12 godzin dziennie. Bezrobocie sięga już 53 proc., co oznacza, że drastycznie ubożeje całe społeczeństwo, a ci, którzy mieli resztki oszczędności i jakiekolwiek szanse na pracę za granicą, już dawno opuścili swój kraj" - napisano.

Jak przypomniano, aby włączyć się w akcję pomocy, należy przesłać SMS o treści "POLSKAPOMAGA" na numer telefonu 72052. Całkowity dochód z koncertu Caritas Polska przeznaczy na pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii.

Organizatorami koncertu "Polska pomaga. Na ratunek Syrii" są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Łazienki Królewskie.

Jak podano na stronie MKiDN, podczas koncertów z cyklu "Polska pomaga..." organizowanych z inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego od 2017 r. Caritas Polska zebrała ponad 4 mln zł.

"Caritas Polska przeznaczyła już ponad 52 mln zł na pomoc dla ofiar wojny w Syrii" - poinformowało MKiDN.

Początek koncertu - 6 stycznia o godz. 21.