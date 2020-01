Światowa ikona muzyki, piętnastokrotna zdobywczyni nagrody Grammy - Alicia Keys, ogłosiła powrót na scenę: "Alicia – The World Tour" . Podczas trasy koncertowej artystka zaprezentuje repertuar swoich światowych hitów w kultowych miejscach w Ameryce Północnej i Europie, w tym w legendarnym Radio City Music Hall w jej rodzinnym Nowym Jorku. Uznana piosenkarka, autorka tekstów, producentka odwiedzi główne miasta na obu kontynentach, m.in. Londyn, Paryż, Berlin, Atlanta, Toronto, Chicago, San Francisco, Los Angeles i inne podczas trasy produkowanej przez Live Nation. Koncert w Polsce odbędzie się 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie.

Ogłoszenie trasy koncertowej następuje chwilę po publikacji zeszłej nocy ekscytującej dla fanów wiadomości, zawierającej okładkę oraz datę premiery jej siódmego albumu studyjnego Światowa premiera płyty "Alicia", odbędzie się 20 marca, za pośrednictwem RCA Records. Przedsprzedaż płyty "Alicia" wystartuje w piątek 24 stycznia, dzień przed urodzinami artystki.

Na początku stycznia Alicia zaprezentowała swój nowy utwór „Underdog”, który zyskał uznanie krytyków. Piosenka od czasu publikacji znalazła się w 40 najczęściej odtwarzanych utworach w radiostacjach na terenie USA. Poprzednie single Keys „Time Machine” i “Show Me Love” rekordowo, aż 11 razy zajęły pierwsze miejsce na liście Billboard Adult R&B Songs.

Oprócz najnowszych hitów Alicia Keys zaprezentuje na żywo klasyki - od “No One” poprzez “If I Ain’t Got You” oraz “Girl on Fire” - w starannie przygotowanym, multimedialnym artystycznym widowisku podczas ALICIA – THE WORLD TOUR. Show będzie celebracją miłości i życia i będzie wypełniony magnetyczną energią, którą wyzwolić może tylko muzyka na żywo.

Bilety na koncert w TAURON Arena Kraków (20 lipca 2020) w ogólnej sprzedaży dostępne będą od poniedziałku 27 stycznia od 10:00 na LiveNation.pl