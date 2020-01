Basia Trzetrzelewska, polska wokalistka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, wykonuje muzykę będącą fuzją jazzu, popu, jak również brazylijskich i latynoskich rytmów, połączonych z R&B i rockiem. Jej dotychczasowe albumy ‘Time and Tide’, ‘London Warsaw New York’, ‘The Sweetest Illusion’, ‘It’s That Girl Again’ oraz „Butterflies” osiągnęły międzynarodowy sukces.

Początki scenicznej kariery Basi i Danny'ego White'a sięgają 1984 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał debiutancki album brytyjskiej formacji Matt Bianco (współtworzonej przez Danny'ego) - "Whose Side Are You On?", w którego nagraniu wzięła udział również Basia. Wkrótce Basia i Danny opuścili Matt Bianco, by zająć się solową karierą wokalistki. Duet powrócił tymczasowo do zespołu w roku 2003, czego efektem był wydana rok później płyta "Matt's Mood".

W 2018 roku, po dziewięciu latach przerwy, światło dzienne ujrzał piąty studyjny album Basi, zatytułowany "Butterflies". Płytę promował singiel "Matteo", będący klasycznym wcieleniem Basi - energiczną sambą z domieszką kołyszącej melodii, niesionej w rytm perkusji oraz hiszpańskiej gitary. Na płycie znalazły się również m.in. swingujący "Bubble" oraz spokojny utwór "Butterfly", w którym optymizm Basi idealnie współgra z wyrazistą grą na fortepianie Danny’ego White’a. Utworem "No Heartache" Basia skłoniła się z kolei w kierunku muzyki funk, a kompozycją “Where’s Your Pride” w stronę rocka początku lat 60. Na krążku nie zabrakło również pięknych ballad, jak chociażby głęboko emocjonalnej “Liang and Zhu”. Napisane przez Basię teksty na płytę "Butterflies" to historie o prawdziwym życiu i szczerych emocjach, nawiązujące do motywów wewnętrznej wolności i otwartości. Basia i Danny White od lat tworzą wyjątkowe brzmienie, dzięki któremu każdy ich album jest starannie przygotowanym i wyczekiwanym przez fanów wydawnictwem. Nie inaczej było w przypadku "Butterflies".

W 2013 roku Basia została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministerstwo Kultury. W 2017 roku Basia otrzymała również Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” od polskiego Ministerstwa Kultury za swoje osiągnięcia artystyczne.

